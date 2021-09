Как динозаврите се превърнаха в птици

Д инозаврите не са изчезнали. Те са навсякъде около нас. Всеки ден ние виждаме техните наследници – птиците. Повечето учени са единодушни, че те са произлезли от група двуноги динозаври, наречени тероподи.

Нейни представители са хищници като емблематичния Тиранозавър рекс и значително по-малките велосираптори.

Онези тероподи, които в най-голяма степен приличат на съвременните птици, тежали между 50 и 250 кг, имали мощни челюсти, големи и остри зъби, както и забележително малки мозъци.

Впечатляващи трансформации

В продължение на десетилетия, единствената връзка между динозаврите и птиците, с която палеонтолозите разполагали, бил археоптериксът. Това създание имало крила, покрити с пера, но също така и зъби и дълга опашка, присъщи на динозаврите.

На археоптерикса отнело едва около 10 млн. години, за да се сдобие с някои характерни за птиците черти – незначителен период от еволюционнна гледна точка.

На какво се дължи тази забележителна метаморфоза?

Според някои учени, големите еволюционни скокове изискват мащабни генетични промени, които са много по-различни от обичайните трансформации, през които видовете преминават постепенно в хода на своето развитие.

Само по подобен начин може да бъде обяснено как 150-килограмов теропод може да се превърне в праисторическата птица Iberomesornis, която е с размерите на врабче.

В същото време все повече открития показват, че определени характеристики на птиците – като перата, например, са се появили много по-рано, отколкото се смяташе преди, което в известна степен противоречи на теорията за внезапния еволюционен скок.

