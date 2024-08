Куче, прекарало 4 години в малка клетка на открито, намeри любовта

С лед четири години, прекарани навън сам, Тимоти е влюбен в грижовно семейство.

(Във видеото може да научите повече за: Пенсионираха куче водач)

Организацията „Хора за етично отношение към животните“ (ПЕТА) помогна на кучето да намери своя нов дом. Организацията научава за Тимъти преди повече от четири години, когато служители на PETA на терен забелязали кучето, заклещено в малка ограда от верижна мрежа в двора на къща в Северна Каролина.

Dog Who Spent 4 Years Alone in a Small Outdoor Cage Finds a Family Dedicated to Loving Him 24/7 https://t.co/4bC3RvHeo5