"Сигурно щях да заспя и умра": Куче герой спаси жена от изтичане на газ

Ж ена от щата Индиана е изключително благодарна на куче, след като я предупредило за изтичане на въглероден оксид и спасило живота ѝ.

38-годишната Саманта Грифин разказа пред "Добро утро, Америка", че през юни двегодишното ѝ хъски Луна започнало да се "нахвърля" върху нея, за да излезе навън, малко преди първите спасители да открият, че в апартамента ѝ в Марион има значително изтичане на въглероден оксид.

Грифин разказа, че тази история е започнала в края на май, когато Грифин решила да изключи детектора си за дим и въглероден оксид, защото устройството периодично се включвало.

"Така че ние просто продължихме да мислим, че това е проблем с електричеството. Но когато Луна започна да действа и след това аз започнах да получавам главоболие, просто си помислихме, че нещо не е наред", каза Грифин.

Луна, която Грифин спасява от Speedway Animal Rescue през септември 2023 г., поема нещата в свои ръце на 24 юни, когато собственикът ѝ се опитва да си почине заради "лоша мигрена".

Луна не позволила на Грифин да спи.

"През целия ден тя ме убеждаваше да изляза навън. Обикновено не го прави", казва Грифин и добавя, че кучето, което според оценките е на около две години, започнало да се "нахвърля" върху нея.

"Мисля, че все още имам синини от местата, където ме е удряла, и е надраскала вратата ми и други подобни неща, опитвайки се да излезе, за да ни предупреди", казва тя.

В крайна сметка, след като Грифин се свързва с поддръжката на сградата, пристига местната пожарна, която установява значително изтичане на въглероден оксид и приписва на Луна заслугата за спасяването на живота на собственика ѝ.

Proper: “Luna did save my life that day. If she hadn't gotten me out, I definitely probably would have fallen asleep and just died”



