Новият Хачико: Куче пази загиналия си стопанин два месеца

71-годишен турист, изчезнал през август, е намерен мъртъв в планините на Колорадо, САЩ. На място било открито и неговото куче, което по чудо е оцеляло цели два месеца, предаде Daily Mail.

Рич Мур и неговият бял Джак Ръсел, Фини са тръгнали на поход на 19 август до връх “Блекхед”, разположен в планината Сан Хуан в Колорадо. Тялото на изчезналия мъж е открито от местен ловец на 30 октомври в коритото на река Lower Blanco.

Пешеходният маршрут до върха на “Блекхед” е приблизително 5 км. с надморска височина от 762 метра. Пътят до върха е "неравен, скалист и стръмен, но последният участък е изключително труден за преминаване", съобщи The Mercury News.

В деня след като тялото на Мур било намерено, служители от полицията на окръг Арчулета били изпратени в района, за да извадят жертвата от реката.

Кучето на Мур, което оцеляло по чудо, било транспортирано до местна ветеринарна болница, а по-късно било предадено на близките на Мур.

