Най-високото куче в света умира само на три години

К уче рекордьор от Айова, което наскоро бе обявено за най-високото куче в света, е починало по време на операция след внезапни усложнения със здравето му.

(Във видеото си припомнете за: Избраха най-грозното куче в света, собственичката му спечели 5000 долара)

Кевин, тригодишен немски дог от Западен Де Мойн, който беше висок 210 см, когато се изправяше на задните си крака, почина по-рано тази седмица, за голямо съжаление на любящите му собственици.

Трейси Улф, собственичката на мъжкото куче, беше сред първите, които съобщиха новината за неочакваната смърт на Кевин.

"Цялото ни семейство е съкрушено от смъртта на Кевин. Той беше просто най-доброто гигантско момче", каза тя тази седмица пред "Рекордите на Гинес".

"Толкова се радваме, че той успя да счупи рекорда и да получи това внимание".

New world's tallest dog makes humans look small 👀 pic.twitter.com/aJqSwKP3cK

“Дълбоко сме натъжени да научим, че Кевин внезапно е починал след неочаквани здравословни усложнения”, заяви говорител на Световните рекорди на Гинес.

"Трейси и екипът на ветеринарната клиника, в която работи, направиха всичко възможно, за да спасят Кевин, след като той се разболя. Мислите и подкрепата ни са със семейство Улф в този труден момент.”

Семейство Улф се гордеят с всичко, което Кевин е успял да постигне преди смъртта си.

“Той обичаше вниманието” , казва се в изявлението на Улф.

"Иска ми се тези гигантски породи и всички кучета да могат да живеят по-дълго, отколкото живеят. Времето никога не е достатъчно.”

В началото на седмицата семейство Улф потвърдиха в изявление за рекордите на Гинес, че Кевин внезапно се е разболял и е починал по време на операция и споделиха, че се гордеят с това, което Кевин е успял да постигне преди смъртта си.

Преди три години семейство Улф осинови високия близо 100 см. немски дог, който кръщават Кевин на известният филмов герой от „Сам вкъщи“.

Трейси допълни, че семейството във филма постоянно крещяло репликата: "Виж какво направи Кевин".

World’s tallest male dog dies shortly after securing record - https://t.co/9wwVOTkHSY pic.twitter.com/lFvv21iLDf

Преди смъртта си Кевин е обичал да прекарва време с Трейси, заедно със съпруга ѝ Роджър и децата им Александър, 12 г., и Ава, 10 г.

Когато Кевин не си е играел със стопаните си, той вероятно е подремвал или, както казваше Трейси, "окупирал дивана".

Трейси описва Кевин като "забавен" и "прекалено дружелюбен" и че всички обичали да го виждат, стига да не ги "бие с опашката си".

Собственичката разкри, че лошото поведение на Кевин обикновено обикновено е било свързано с храната, но че той е бил "доста добро момче".

Кевин, който е бил със средния ръст на тригодишно момче, когато бил на четири крака, бил голям почти колкото миниатюрно конче.

"Каквото и да прави, той не наддаваше много на тегло. Все оставаше много слаб, но ядеше от шест до десет купи храна на ден", казва Улф във видеото от 13 юни.

Въпреки че Кевин се извисява над повечето животни, той се държи дружелюбно с по-малките животни, включително котките.

Трейси разкри, че Кевин винаги се е държал внимателно с малките кучета и че понякога е гонил котките из къщата.

Тя добави, че Кевин обичал децата и очевидно се радвал, че Александра и Ава били "точно на неговия ръст".

no context photos of Kevin the tallest dog pic.twitter.com/qm1zaL7pjw