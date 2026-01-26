Любопитно

„Крехки": Сара Фъргюсън и бившият принц Андрю били на ръба

Малкото им останали приятели се притесняват за състоянието на бившите кралски особи

26 януари 2026, 16:49
Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности
Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче
На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден
Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му
24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден

24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден
И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите
Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц
Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

„Крехкото“ състояние както на Сара Фъргюсън, така и на Андрю Маунтбатън-Уиндзор предизвиква все по-голяма тревога сред малкото им останали приятели, тъй като наближава крайният срок, в който трябва да се изнесат от кралската си резиденция Royal Lodge.

Двамата, опозорени заради връзката си с милиардера педофил Джефри Епстийн и изолирани от висши членове на кралското семейство като крал Чарлз и принц Уилям, са изправени пред несигурно бъдеще, след като на 30 януари трябва да напуснат безплатното си жилище в Уиндзор.

Статутът на Андрю като персона нон грата изглежда беше потвърден от новината, че дъщеря му Юджини е прекъснала всякакъв контакт с него след скандала с Епстийн. 

Това се случва след разкритие от днес, че бившият принц е направил първото си тайно посещение в новия си дом, на територията на имението Сандрингам.

Сега Daily Mail съобщава, че намаляващият брой хора, които остават близки до двойката, стават все по-загрижени за тях през последните седмици. Фърги често избухвала в сълзи всеки ден, докато сривът на социалната мрежа за подкрепа на Андрю вече го е оставил деморализиран преди преместването, което ще го изолира още повече, твърдят източници.

65-годишният Андрю, който беше лишен от кралските си титли през октомври, след като беше хванат да лъже за отношенията си с Епстийн, е „съсипан“ от отчуждението от по-малката си дъщеря – развитие, последвало месеци на допълнителни разкрития миналата година за отношенията му с педофила.

Принц Андрю – от „любимото дете“ до просто Андрю
20 снимки
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю Даяна

На фона на нарастващите опасения за влошаващото се психично здраве на Андрю, полицията не само е отнела разрешителното му за огнестрелно оръжие в края на миналата година, но и е иззела колекцията му от оръжия за съхранение в други кралски имоти.

В нов удар за Андрю, дъщеря му Юджини, на 35 години, която основа организацията The Anti-Slavery Collective за борба с трафика на хора, е гледала с неодобрение на отказа на баща си да се извини на жертвите на Епстийн и не го е посетила по Коледа.

Докато се подготвя да се премести в Норфолк в рамките на следващите две седмици, бъдещият му дом в имението Сандрингам – Marsh Farm – в момента е в ремонт и далеч не е готов, според кралски източници. „Вероятно ще трябва да живее в Sandringham House, докато Marsh Farm бъде завършена“, казва източник.

Четиримата или петима служители, заети в Royal Lodge като иконом, готвач, градинар и камериерки, са освободени срещу обезщетение. „Очевидно не искат да се местят в Норфолк и тъй като повечето от тях са близо до пенсионна възраст, на практика са съкратени при щедри условия“, допълва източникът.

„Подозирам, че Андрю ще разполага с минимален персонал, когато се премести в Marsh Farm, тъй като не е реалистично толкова много хора да се грижат за един-единствен човек“, прогнозира източникът.

Както подсказва името, Marsh Farm се намира в заливна зона и под морското равнище, като местните жители са посъветвани да се регистрират за предупреждения от Агенцията по околната среда в случай, че защитните мерки се провалят и вода от близко блато и Северно море – на около миля (1,6 км) разстояние – нахлуе в района.

Твърди се, че Андрю е направил първото си посещение в къщата в Улфъртън по-рано тази седмица. Приятел е казал пред The Sun: „Това беше първият път, когато видя новия си дом, и той се е примирил с факта, че това е бъдещето му. Стигнал е до извода, че трябва да продължи живота си и да направи най-доброто в дадената ситуация“.

Съобщава се, че Андрю е искал да живее в Wood Farm в Сандрингам – къща с пет спални близо до конюшните и ловните терени за фазани, но е имало опасения, че това ще го държи „твърде близо“ до останалата част от семейството.

За разлика от Юджини, Беатрис, на 37 години, върви по деликатния път на поддържане на контакт с баща си. 

Някои от близките до бившата съпруга на Андрю – Фърги – също са загрижени за нейното състояние. 66-годишната бивша херцогиня наскоро е споделила с приятели, че отнемането на титлите и кралското жилище от нея и Андрю, движено от принц Уилям и крал Чарлз, „не е добро за психичното ѝ здраве“. Тя е заявила: „Те са жадни за кръв“.

Според източник, близък до бившата херцогиня на Йорк: „Тя е на ръба и избухва в плач по няколко пъти на ден. Наистина не е сигурна какво я очаква“. Докато се спекулира къде Фърги ще живее след като бившият ѝ съпруг се премести в Норфолк, все още няма яснота.

Някои смятат, че тя ще прекарва голяма част от времето си в луксозна вила в Португалия, собственост на Юджини и съпруга ѝ Джак Бруксбанк, в ексклузивния CostaTerra Golf and Ocean Club на крайбрежието Алентежу южно от Лисабон.

Цените на вилите в затворения комплекс започват от около 3,6 милиона паунда, а сред съседите от А-листата са Мадона, пилотът от Формула 1 Макс Верстапен и дизайнерът на обувки Кристиан Луботен.

Беатрис е поканила Андрю на кръщенето на 11-месечната си дъщеря Атина в Лондон миналия месец, но той не е присъствал на празненството след това в местен пъб. Не е ясно дали Юджини е разговаряла с баща си по време на тържеството. Разривът в отношенията между Андрю и Юджини задълбочава унижението за опозорения бивш принц.

Източник: Daily Mail    
принц Андрю Сара Фъргюсън кралско семейство Джефри Епстийн Royal Lodge преместване Marsh Farm скандал изолация психично здраве
По темата

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 18 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 18 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 20 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 18 часа
Последни новини

Израел намери последния заложник в Газа

Израел намери последния заложник в Газа

Свят Преди 40 минути

Ран Гвили, израелски полицай, е бил отвлечен в Газа и убит на 7 октомври 2023 г.

Блокираха границите на Македония, Скопие ги подкрепи

Блокираха границите на Македония, Скопие ги подкрепи

Свят Преди 1 час

Акцията е координирана със Сърбия

<p>Смразяваща развръзка с млада учителка, само на метри от спасението</p>

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Свят Преди 1 час

28-годишната Ребека излязла в ледената нощ без палто и телефон. Откриха я в гориста местност само на 300 метра от бара, в който била за последно. Вижте смъртоносната равносметка от бурята „Ферн“, която вече взе 13 жертви в САЩ и парализира 34 щата

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Любопитно Преди 1 час

Доказано е, че фибрите предизвикват „естествено срещащ се в нашите тела GLP-1“, добави тя, позовавайки се на потискащия апетита хормон в лекарствата за отслабване

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Свят Преди 1 час

Броят на убитите и ранените при тези удари се уточнява

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Моделът допълни дръзката визия с черна маскарадна маска, сребърни бижута и лъскав черен маникюр, поддържайки цялостната палитра тъмна и чувствена

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Свят Преди 2 часа

Социалните платформи ще имат срок до 31-ви декември да деактивират съществуващите акаунти

Снимката е илюстративна

Чудотворно изцеление – 5 истории, необясними за науката

Любопитно Преди 2 часа

Лекари и учени щателно изследват всяка история, която не се поддава на логическо обяснение, и пишат научни статии за нея

<p>Край на подчинението? Новият лидер на Венецуела се опълчи на Тръмп</p>

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Свят Преди 2 часа

Делси Родригес обяви, че й е „писнало“ от заповедите на Вашингтон. Докато САЩ държат Мадуро в затвор в Ню Йорк, Каракас отказва да бъде петролна колония. Ще издържи ли сделката между Тръмп и наследницата на социалистическия режим? Вижте подробности.

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Свят Преди 2 часа

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 3 часа

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 3 часа

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

Свят Преди 3 часа

Grok предизвика международно възмущение, като позволи на потребителите дигитално да събличат жени и деца и да ги поставят в провокативни пози

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Свят Преди 3 часа

Тестове са показали наличие на над 1,2 промила алкохол в кръвта на водача

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Свят Преди 3 часа

Смъртта на американските граждани Рене Гуд и Алекс Прети, застреляни от федералнислужители на Имиграционната и митническа полиция (ICE), е повратна точка.

<p>Търси се премиер: Йотова започва консултациите, първа е Рая Назарян</p>

Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер

България Преди 3 часа

Разговорът е свързан с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател

Всичко от днес

