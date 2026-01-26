„Крехки“: Сара Фъргюсън и бившият принц Андрю били на ръба

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

„Крехкото“ състояние както на Сара Фъргюсън, така и на Андрю Маунтбатън-Уиндзор предизвиква все по-голяма тревога сред малкото им останали приятели, тъй като наближава крайният срок, в който трябва да се изнесат от кралската си резиденция Royal Lodge.

Двамата, опозорени заради връзката си с милиардера педофил Джефри Епстийн и изолирани от висши членове на кралското семейство като крал Чарлз и принц Уилям, са изправени пред несигурно бъдеще, след като на 30 януари трябва да напуснат безплатното си жилище в Уиндзор.

Статутът на Андрю като персона нон грата изглежда беше потвърден от новината, че дъщеря му Юджини е прекъснала всякакъв контакт с него след скандала с Епстийн.

Prince Andrew, now styled Andrew Mountbatten Windsor, is being forced to leave his longtime home at Royal Lodge on the Windsor Estate much sooner than originally expected after being stripped of his royal titles and privileges by King Charles in October 2025, a move widely seen pic.twitter.com/2tLiqSNwqf — IBTimes UK (@IBTimesUK) January 15, 2026

Това се случва след разкритие от днес, че бившият принц е направил първото си тайно посещение в новия си дом, на територията на имението Сандрингам.

Сега Daily Mail съобщава, че намаляващият брой хора, които остават близки до двойката, стават все по-загрижени за тях през последните седмици. Фърги често избухвала в сълзи всеки ден, докато сривът на социалната мрежа за подкрепа на Андрю вече го е оставил деморализиран преди преместването, което ще го изолира още повече, твърдят източници.

65-годишният Андрю, който беше лишен от кралските си титли през октомври, след като беше хванат да лъже за отношенията си с Епстийн, е „съсипан“ от отчуждението от по-малката си дъщеря – развитие, последвало месеци на допълнителни разкрития миналата година за отношенията му с педофила.

На фона на нарастващите опасения за влошаващото се психично здраве на Андрю, полицията не само е отнела разрешителното му за огнестрелно оръжие в края на миналата година, но и е иззела колекцията му от оръжия за съхранение в други кралски имоти.

В нов удар за Андрю, дъщеря му Юджини, на 35 години, която основа организацията The Anti-Slavery Collective за борба с трафика на хора, е гледала с неодобрение на отказа на баща си да се извини на жертвите на Епстийн и не го е посетила по Коледа.

Докато се подготвя да се премести в Норфолк в рамките на следващите две седмици, бъдещият му дом в имението Сандрингам – Marsh Farm – в момента е в ремонт и далеч не е готов, според кралски източници. „Вероятно ще трябва да живее в Sandringham House, докато Marsh Farm бъде завършена“, казва източник.

Looks like Andrew Mountbatten-Windsor has been demoted to Marsh Farm.



From a 30-room mansion to a much smaller farmhouse in need of upgrades, I'm sure Andy won't be too thrilled abut the downgrade. 👏 pic.twitter.com/bcmcJaBFsL — British Royaltea (@BritishRoyaltea) January 14, 2026

Четиримата или петима служители, заети в Royal Lodge като иконом, готвач, градинар и камериерки, са освободени срещу обезщетение. „Очевидно не искат да се местят в Норфолк и тъй като повечето от тях са близо до пенсионна възраст, на практика са съкратени при щедри условия“, допълва източникът.

„Подозирам, че Андрю ще разполага с минимален персонал, когато се премести в Marsh Farm, тъй като не е реалистично толкова много хора да се грижат за един-единствен човек“, прогнозира източникът.

Както подсказва името, Marsh Farm се намира в заливна зона и под морското равнище, като местните жители са посъветвани да се регистрират за предупреждения от Агенцията по околната среда в случай, че защитните мерки се провалят и вода от близко блато и Северно море – на около миля (1,6 км) разстояние – нахлуе в района.

Твърди се, че Андрю е направил първото си посещение в къщата в Улфъртън по-рано тази седмица. Приятел е казал пред The Sun: „Това беше първият път, когато видя новия си дом, и той се е примирил с факта, че това е бъдещето му. Стигнал е до извода, че трябва да продължи живота си и да направи най-доброто в дадената ситуация“.

Съобщава се, че Андрю е искал да живее в Wood Farm в Сандрингам – къща с пет спални близо до конюшните и ловните терени за фазани, но е имало опасения, че това ще го държи „твърде близо“ до останалата част от семейството.

За разлика от Юджини, Беатрис, на 37 години, върви по деликатния път на поддържане на контакт с баща си.

Някои от близките до бившата съпруга на Андрю – Фърги – също са загрижени за нейното състояние. 66-годишната бивша херцогиня наскоро е споделила с приятели, че отнемането на титлите и кралското жилище от нея и Андрю, движено от принц Уилям и крал Чарлз, „не е добро за психичното ѝ здраве“. Тя е заявила: „Те са жадни за кръв“.

Andrew not in prison ?Smaller palace? Boohoo!



Sarah Ferguson and Andrew Mountbatten-Windsor are in 'fragile state' say friends as couple prepare to leave Royal Lodge and shamed royal 'makes first visit to his new home' https://t.co/4GihFWAT4n — LNSSEZ (@LNSSEZ) January 25, 2026

Според източник, близък до бившата херцогиня на Йорк: „Тя е на ръба и избухва в плач по няколко пъти на ден. Наистина не е сигурна какво я очаква“. Докато се спекулира къде Фърги ще живее след като бившият ѝ съпруг се премести в Норфолк, все още няма яснота.

Някои смятат, че тя ще прекарва голяма част от времето си в луксозна вила в Португалия, собственост на Юджини и съпруга ѝ Джак Бруксбанк, в ексклузивния CostaTerra Golf and Ocean Club на крайбрежието Алентежу южно от Лисабон.

Цените на вилите в затворения комплекс започват от около 3,6 милиона паунда, а сред съседите от А-листата са Мадона, пилотът от Формула 1 Макс Верстапен и дизайнерът на обувки Кристиан Луботен.

Беатрис е поканила Андрю на кръщенето на 11-месечната си дъщеря Атина в Лондон миналия месец, но той не е присъствал на празненството след това в местен пъб. Не е ясно дали Юджини е разговаряла с баща си по време на тържеството. Разривът в отношенията между Андрю и Юджини задълбочава унижението за опозорения бивш принц.