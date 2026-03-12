Свят

Русия предупреждава за покачващо се напрежение в Арктика заради военните учения на НАТО

Ученията на Алианса увеличават геополитическата конфронтация и крият рискове за стабилността на региона

12 март 2026, 18:28
Русия предупреждава за покачващо се напрежение в Арктика заради военните учения на НАТО
Източник: БТА

Р уското Министерство на външните работи днес предупреди, че напрежението в Арктика се покачва заради военните учения, провеждани от НАТО, предаде Ройтерс.

Миналия месец Алиансът заяви, че е стартирал операция „Арктически страж“, за да засили присъствието си в региона – част от опитите за намаляване на напрежението между НАТО и САЩ, предизвикано от желанието на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия.

НАТО: Не можем да допуснем вакуум в сигурността на Арктика

Нивото на напрежение в Арктика стремително се покачва заради усилията на Северноатлантическия алианс да продължава да налага геополитическа конфронтация вместо конструктивно сътрудничество. С действията си НАТО само потвърждава реномето си на „разрушител на стабилността и подбудител на международна конфронтация“, заяви говорителката на министерството Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Тя посочи, че приоритетна цел на НАТО е стесняване на неутралното пространство около руските граници.

„Вижте в какво превърнаха Балтика – някога най-спокойния във военно отношение район на Европа“, каза Захарова и допълни, че „Алиансът не крие агресивните си намерения“.

Русия предупреди Запада за Арктика

Във връзка с войната в Украйна тя заяви, че участието на представители на ЕС в мирните преговори би имало само деструктивна роля.

„Нямаме съмнение, че ЕС с настоящите му възгледи към Русия и конфликта в Украйна ще играят в преговорите изключително деструктивна, подривна роля“, каза Захарова.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Русия НАТО Арктика Напрежение Военни учения Геополитическа конфронтация Война в Украйна ЕС Мария Захарова Балтика
