България

Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир

Депутатите одобриха и законопроект за нова социална помощ за пенсионери, хора с увреждания и самотни родители

12 март 2026, 20:42
Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир
Източник: БТА

П арламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение, свързан с присъединяването на България към Съвета за мир и законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане на извънредно заседание.

Проектът на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Съвета за мир, внесен от Делян Пеевски („ДПС – Ново начало“), беше гласуван с девет гласа „за“, нямаше „против“, а един беше „въздържал се“.

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

За присъединяването на страната ни към Борда за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Ние приветстваме тази инициатива още от създаването и няма как да не отбележим историческия принос на Росен Желязков, който направи смел ход и направи България част от Борда за мир, каза Станислав Анастасов („ДПС – Ново начало“).

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), бе приет с 11 гласа „за“, нито един против и един „въздържал се“.

Сачева представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане и посочи, че се отнася за нова социална помощ за Коледа и Великден за пенсионерите. Досега средствата се изплащаха от бюджета на НОИ, което е неправилно, защото трябва да се използват за различни осигурителни рискове, каза Сачева. Освен това минималната пенсия се използва като линия, от която да се даде тази добавка. Това обикновено води до факта, че не се взимат под внимание други доходи на пенсионери и така добавката понякога се разпределя несправедливо, допълни тя.

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

По думите ѝ новата социална помощ ще се изплаща по методика, разработена от Министерство на труда и социалната политика. Тя ще обхваща хора с ниски доходи - пенсионери, хора с увреждания, самотни родители.

Считам, че предложението е добро, нормално е държавата да подпомага не само тесни категории, а и по-голяма част от хората в нужда, каза Иво Цанев („ДПС -Ново начало“). Той отбеляза, че нужда от подпомагане имат и военнопострадалите.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Парламентарна комисия по отбрана Съвет за мир Присъединяване на България Социално подпомагане Законопроект ДПС Министерски съвет Ратификация Пенсионери
Последвайте ни

По темата

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

"Празен човек" и "лъжец": Слави Трифонов критикува кмета на София за дарения към НПО-то на Калушев

Иран ще накара САЩ да съжаляват

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 4 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ&nbsp;</p>

Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ - двама са ранени, нападателят е застрелян

Свят Преди 1 час

Университетът е блокиран, занятията отменени, а полицията продължава разследването

България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита

България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита

България Преди 2 часа

Тези тренировки се провеждат ежегодно и са част от подготовката на авиационните екипажи на двете страни

<p>Майката на Николай Златков: Взеха тялото на сина ми без мое съгласие, за да погребат истината с него</p>

Казусът "Петрохан-Околчица" се заплита: Майката Николай Златков - истината за смъртта му няма да бъде погребана

България Преди 3 часа

Ралица Асенова обвинява бащата на Ники, че е действал против волята ѝ и възпрепятства изясняването на обстоятелствата около трагедията

<p>Близкият изток в нова криза: Израел бомбардира ирански ядрен обект, ЕС евакуира&nbsp;свои&nbsp;граждани (ОБЗОР)</p>

ЕС евакуира граждани от Иран, Израел нанася удари по иранската ядрена програма

Свят Преди 4 часа

Азербайджан съдейства за безопасното репатриране на европейци, докато напрежението в Близкия изток ескалира с въздушни удари на Израел и заплахи от Иран

Тръмп: Високите цени на петрола са от полза за САЩ, по-важно е да се спре Иран

Тръмп: Високите цени на петрола са от полза за САЩ, по-важно е да се спре Иран

Свят Преди 4 часа

Той заяви, че възпирането на иранския режим от придобиването на ядрени оръжия е по-важен приоритет за него

Напрежението ескалира в „Шеф под прикритие - Аватар“

Напрежението ескалира в „Шеф под прикритие - Аватар“

Любопитно Преди 4 часа

Гледайте новия епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Весела Бабинова и Владимир Зомбори - любов, сцена и семейство в един откровен разговор (ВИДЕО)

Весела Бабинова и Владимир Зомбори - любов, сцена и семейство в един откровен разговор (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

<p>Пеевски е сигнализирал СГП за намеса на Емил Дечев в работата на МВР</p>

Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

България Преди 4 часа

Той е сигнализирал СГП за заявеното от Дечев, че ГДБОП трябва да го разпита "по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева"

Домашно кино за 1 €: Какво печели семейството с Arena Select от Vivacom

Домашно кино за 1 €: Какво печели семейството с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 4 часа

<p>Кметът Терзиев с остра позиция за дарението си от 250 000 лв. за &quot;Петрохан&quot;</p>

Кметът на София Васил Терзиев за "Петрохан": За моите 250 хиляди лева лични пари бях разпънат на кръст

България Преди 4 часа

Терзиев призова фокусът на общественото внимание да се върне върху истинските скандали, които стоят „на трупчета“

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Любопитно Преди 4 часа

Борис Христов за неочаквания път в музиката, живота отвъд “Като две капки вода” и любовта, която не познава граници и континенти

<p>Русия обстреля болница в Херсон</p>

Русия обстреля болница в Херсон, има ранени

Свят Преди 4 часа

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон

Кремъл обвини Украйна в "безотговорни атаки"

Кремъл обвини Украйна в "безотговорни атаки"

Свят Преди 5 часа

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, каза Песков

<p>Иран с тежки&nbsp;обвинения към&nbsp;ЕС</p>

Иран обвини ЕС в "съучастие" в ударите на САЩ и Израел

Свят Преди 5 часа

Истинската история на „Song Sung Blue“: Запознайте се с реалната двойка, изиграна от Хю Джакман и Кейт Хъдсън

Истинската история на „Song Sung Blue“: Запознайте се с реалната двойка, изиграна от Хю Джакман и Кейт Хъдсън

Любопитно Преди 5 часа

Филмът, базиран на едноименния документален проект от 2008 г., проследява изпитанията и трудностите на Клеър „Гръм“ и Майк „Светкавицата“ Сардина през техния 17-годишен професионален път и 12-годишен брак

<p>Иран моли Русия за хуманитарна помощ</p>

Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Мария Захарова изтъкна, че предоставянето на хуманитарна помощ вече се организира

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Възстановяват чешми на Деветашкото плато

sinoptik.bg
1

Долината на смъртта "разцъфтя"

sinoptik.bg

Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

Edna.bg

Историята на Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Edna.bg

Александър-Арнолд похвали съотборник

Gong.bg

НБА Екшън (12.03.2026)

Gong.bg

Земетресение в Черно море

Nova.bg

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Nova.bg