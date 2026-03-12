Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир

П арламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение, свързан с присъединяването на България към Съвета за мир и законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане на извънредно заседание.

Проектът на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Съвета за мир, внесен от Делян Пеевски („ДПС – Ново начало“), беше гласуван с девет гласа „за“, нямаше „против“, а един беше „въздържал се“.

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

За присъединяването на страната ни към Борда за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Ние приветстваме тази инициатива още от създаването и няма как да не отбележим историческия принос на Росен Желязков, който направи смел ход и направи България част от Борда за мир, каза Станислав Анастасов („ДПС – Ново начало“).

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), бе приет с 11 гласа „за“, нито един против и един „въздържал се“.

Сачева представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане и посочи, че се отнася за нова социална помощ за Коледа и Великден за пенсионерите. Досега средствата се изплащаха от бюджета на НОИ, което е неправилно, защото трябва да се използват за различни осигурителни рискове, каза Сачева. Освен това минималната пенсия се използва като линия, от която да се даде тази добавка. Това обикновено води до факта, че не се взимат под внимание други доходи на пенсионери и така добавката понякога се разпределя несправедливо, допълни тя.

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

По думите ѝ новата социална помощ ще се изплаща по методика, разработена от Министерство на труда и социалната политика. Тя ще обхваща хора с ниски доходи - пенсионери, хора с увреждания, самотни родители.

Считам, че предложението е добро, нормално е държавата да подпомага не само тесни категории, а и по-голяма част от хората в нужда, каза Иво Цанев („ДПС -Ново начало“). Той отбеляза, че нужда от подпомагане имат и военнопострадалите.