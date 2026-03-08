Любопитно

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Този вид живее в дивата природа до пет години или шест-седем пъти по-дълго от обикновените мишки

8 март 2026, 13:13
Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов

Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов
Осми март е! Честит празник, скъпи дами

Осми март е! Честит празник, скъпи дами
Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата
Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)
Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“
Най-шокиращата победа в историята на

Най-шокиращата победа в историята на "Оскарите"
Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство
Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

У чени от САЩ са открили в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят, пише сп. „Сайънс адвансис".

(Във видеото: През очите на дълголетието)

Докато едни животни изумяват с устойчивостта си към вируси или рак, друго същество привлича вниманието на учените със способността си да остарява без типичните за възрастта изменения - златистата бодлива мишка, която обитава каменистите пустини на Близкия изток. 

Изследователи от университета на Йейл са установили, че този вид живее в дивата природа до пет години или шест-седем пъти по-дълго от обикновените мишки. 

Интересното при вида е не само продължителността на живота, но и неговото качество. Дори в напреднала възраст златистите бодливи мишки остават активни: търсят храна и избягват хищници. 

Учените са открили няколко особености, които могат да обяснят тяхното „грациозно стареене". Първо, златистите бодливи мишки са способни да лекуват кожни рани без да образуват белези, като запазват тази способност дори в напреднала възраст.

10 съвета за дълголетие
10 снимки
смисъл
мозък
дете куче доброта
сън

Второ, при тях практически не деградира тимусът - орган на имунната система, който при повечето гръбначни животни бързо намалява с възрастта. 

„Дори при много старите екземпляри тимусът остава структурно и функционално запазен", казва професор Вишва Дип Диксит от изследователския екип.

Третата особеност е липсата на изразено влошаване на паметта и способността за учене при възрастните животни.

Изследователите също така са анализирали мастната тъкан на мишките, при която с възрастта обикновено се засилва хроничното възпаление. Те са открили повишена активност на гена, кодиращ протеина клъстерин, който помага за отстраняването на увредените протеини и е свързан с по-ниско ниво на възпаление и по-дълъг живот при бозайниците.

Когато клъстеринът е бил инжектиран на обикновени лабораторни мишки, при тях е било забавено възрастовото влошаване на двигателните функции и са намалели признаците на хронично възпаление. Подобни ефекти учените са регистрирали и в човешки имунни клетки.

„Смятаме, че клъстеринът е един от ключовите фактори за устойчивост към възрастовите изменения", казва водещият автор на изследването Хи Хун Ким.

Според учените еволюцията е изиграла важна роля. Златистите бодливи мишки са активни през деня, което намалява конкуренцията и риска да попаднат на нощни хищници. Те са устойчиви на токсини и са способни да преживяват продължителни периоди на глад, като намаляват енергийните си разходи. Малките се раждат по-развити, а грижата за потомството се разпределя между няколко женски.

Всичко това увеличава шансовете за оцеляване и позволява на естествения подбор да затвърди механизмите на здравословното стареене.

Изследователите предполагат, че подобни метаболитни пътища могат да съществуват и при човека, но да са „изключени". Ако учените разберат как да ги активират безопасно, например с помощта на протеини като клъстерин, това може да открие пътя към нови лекарства за удължаване на живота в добро здраве. 

Източник: БТА/Елена Христова    
Златиста бодлива мишка Нестареещи мишки Продължителност на живота Протеин клъстерин Имунна система Регенерация на тъкани Изследвания на стареенето Противовъзпалителни ефекти Функция на тимуса Бъдещи терапии
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Рила: Мъж издъхна в района на Мальовица

Трагедия в Рила: Мъж издъхна в района на Мальовица

Иран избра новия си лидер

Иран избра новия си лидер

Мнение: САЩ и Израел планират „балканизация“ на Иран

Мнение: САЩ и Израел планират „балканизация“ на Иран

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Не всички EV са еднакво зелени: каква е реалността

Не всички EV са еднакво зелени: каква е реалността

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 2 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 2 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 2 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Любопитно Преди 32 минути

Все повече изследвания показват, че силата на захвата ни предлага силен поглед върху цялостното ни благополучие и как остаряваме

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Свят Преди 2 часа

Войната на Доналд Тръмп с Иран бързо придобива глобални измерения, като повече от дузина други държави се оказват на прицел или мобилизират въоръжените си сили, докато Техеран отвръща на ударите

Разкриха най-тихите зодии, които пазят всичко в тайна

Разкриха най-тихите зодии, които пазят всичко в тайна

Любопитно Преди 4 часа

Астролозите са съставили класация на най-мълчаливите зодиакални знаци, които рядко споделят лични данни и пазят всичко в тайна

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

Свят Преди 4 часа

Анализатори прогнозират, че Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия също скоро ще трябва да намалят производството, тъй като ще изчерпат капацитета си за съхранение на петрол

Силно земетресение разтърси Гърция

Силно земетресение разтърси Гърция

Свят Преди 5 часа

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови

Доктор ChatGPT: Революция или риск е изкуственият интелект в здравеопазването?

Доктор ChatGPT: Революция или риск е изкуственият интелект в здравеопазването?

Любопитно Преди 5 часа

През януари OpenAI представи ChatGPT Health, нова версия на своя чатбот, който според компанията може да анализира медицинските досиета на потребителите, приложенията за уелнес и данните от носими устройства

Никола Цолов (снимката е архивна)

Блестящ Никола Цолов започна сезона с победа във Формула 2

България Преди 5 часа

Цолов спечели с преднина от 1.6 секунди пред Камара, който остана втори. На подиума с тях се качи Лорън ван Хьопен. В общото класиране водач с 25 точки е Никола Цолов, който води със 7 пред Камара

Посолството на САЩ в норвежката столица Осло

Взрив в посолството на САЩ в Осло

Свят Преди 6 часа

Командирът на полицията Майкъл Делемир уточни, че взривът е ударил входа на консулската част на посолството около 1 ч. през нощта

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се“

Свят Преди 6 часа

Президентът на САЩ заяви, че не се интересува от преговори с Иран и допусна възможността войната с Иран да приключи едва когато Техеран вече няма функционираща армия или каквото и да е останало ръководство на власт

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

<p>8 март: Денят, в който пролетта беше поставена на пауза</p>

8 март: Денят, в който пролетта беше поставена на пауза

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Джеси Бъкли, Теяна Тейлър и Ема Стоун – от риалити телевизията до номинациите за „Оскар“

Джеси Бъкли, Теяна Тейлър и Ема Стоун – от риалити телевизията до номинациите за „Оскар“

Любопитно Преди 14 часа

Номинациите за „Оскар“ на Джеси Бъкли, Теяна Тейлър и Ема Стоун подчертават пътя им от риалити форматите до върховете на Холивуд, поставяйки въпроса дали суровата школа на този тип предавания е калила волята им за успех.

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

България Преди 15 часа

Това е първият докладван удар върху петролната инфраструктура на Ислямската република

Небе под обстрел: Как пилотите се справят с ракети, дронове и психологическия стрес

Небе под обстрел: Как пилотите се справят с ракети, дронове и психологическия стрес

Свят Преди 16 часа

През последните години рисковете за гражданската авиация ескалират – от нахлувания на безпилотни апарати в периметъра на летищата до летателни траектории, силно ограничени от зони на военни действия

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Свят Преди 16 часа

Причината за мощните взривове в Багдад засега остава неизвестна

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

Свят Преди 17 часа

Днес нейното име и приписваните ѝ предсказания често се използват в Русия за подкрепа на политически наративи, свързани с Кремъл

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

2888 живи букета за 8 март

sinoptik.bg
1

Сателити помагат в откриването на колонии лешояди

sinoptik.bg

Осми март не е празник. Той е огледало

Edna.bg

Ива Екимова на 50: „Една година бях в тъмнината. После срещнах любовта“

Edna.bg

Мъри Стоилов: Трудно ни е да приемам тази загуба

Gong.bg

Веласкес: Опциите ни в атака намаляват, има вариант да дойде нов играч

Gong.bg

"Ал Джазира": Иран е избрал новия върховен лидер

Nova.bg

Какво знаем за двата дрона, които временно затвориха въздушното пространство на летище „Васил Левски“ - София

Nova.bg