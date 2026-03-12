Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес.

Нетаняху каза това на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Иран.

"Това са исторически дни за Държавата Израел", увери Нетаняху. "Хизбула" ще плати висока цена за агресията си, изтъкна премиерът.

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Израелският премиер заяви, че израелската армия нанася тежки удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили "Басидж".

Той отбеляза, че Иран вече не е същият.

Нетаняху: Атакуваме Иран, за да предотвратим ядрен холокост

Нетаняху каза още, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Търмп.

Израелският премиер заяви също, цитиран от Асошиейтед прес, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени.

Междувременно, израелската армия съобщи тази вечер, че е нанесла нова серия от удари срещу инфраструктури в Иран.