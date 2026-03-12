България

България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита

Тези тренировки се провеждат ежегодно и са част от подготовката на авиационните екипажи на двете страни

12 март 2026, 18:40
България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита
Източник: Министерство на отбраната

Е кипажи на самолети МиГ-29 от състава на българските Военновъздушни сили (ВВС) и F-16 от състава гръцките ВВС проведоха днес съвместни тренировъчни полети, съобщиха от ВВС във Фейсбук.

Основните им цели бяха свързани с постигане на по-добра координация и оперативна съвместимост при провеждането на презгранични операции при контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство, както и повишаване подготовката на екипажите, обясняват от ВВС. Беше извършено и реално приемане и предаване на управлението на екипажите от съответните национални Центрове за управление и докладване.

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

Тези тренировки се провеждат ежегодно и са част от подготовката на авиационните екипажи на двете страни.

Първата съвместна летателна тренировка с гръцките ВВС в интерес на изпълнение на мисията по охрана на въздушното пространство в системата на противовъздушната и противоракетната система на НАТО е проведена през 2013 г. под наименованието „DACT–2013”, посочват от ВВС.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на ВВС на двете страни във въздушното пространство на България. 

МО: Гръцки изтребители могат да охраняват България

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март. 

По време на посещението си в България днес гръцкият военен министър Никос Дендиас заяви, че за Гърция беше дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепи да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов благодари на Дендиас, че молбата му намери много бърз отклик.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Противоракетна защита Противовъздушна отбрана Въздушно пространство Български ВВС Съвместни тренировки Гръцки ВВС НАТО Система Патриът
Последвайте ни

По темата

Белезите ѝ разказват за 8 години борба: Кристин Илиева отбеляза годишнина от тежката катастрофа, която промени живота ѝ

Белезите ѝ разказват за 8 години борба: Кристин Илиева отбеляза годишнина от тежката катастрофа, която промени живота ѝ

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

"Празен човек" и "лъжец": Слави Трифонов критикува кмета на София за дарения към НПО-то на Калушев

Русия предупреждава за покачващо се напрежение в Арктика заради военните учения на НАТО

Русия предупреждава за покачващо се напрежение в Арктика заради военните учения на НАТО

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Volkswagen ID.3 получава голям ъпдейт и ново име

Volkswagen ID.3 получава голям ъпдейт и ново име

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 4 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Майката на Николай Златков: Взеха тялото на сина ми без мое съгласие, за да погребат истината с него</p>

Казусът "Петрохан-Околчица" се заплита: Майката Николай Златков - истината за смъртта му няма да бъде погребана

България Преди 2 часа

Ралица Асенова обвинява бащата на Ники, че е действал против волята ѝ и възпрепятства изясняването на обстоятелствата около трагедията

<p>Близкият изток в нова криза: Израел бомбардира ирански ядрен обект, ЕС евакуира&nbsp;свои&nbsp;граждани (ОБЗОР)</p>

ЕС евакуира граждани от Иран, Израел нанася удари по иранската ядрена програма

Свят Преди 2 часа

Азербайджан съдейства за безопасното репатриране на европейци, докато напрежението в Близкия изток ескалира с въздушни удари на Израел и заплахи от Иран

Весела Бабинова и Владимир Зомбори - любов, сцена и семейство в един откровен разговор (ВИДЕО)

Весела Бабинова и Владимир Зомбори - любов, сцена и семейство в един откровен разговор (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

<p>Пеевски е сигнализирал СГП за намеса на Емил Дечев в работата на МВР</p>

Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

България Преди 3 часа

Той е сигнализирал СГП за заявеното от Дечев, че ГДБОП трябва да го разпита "по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева"

Домашно кино за 1 €: Какво печели семейството с Arena Select от Vivacom

Домашно кино за 1 €: Какво печели семейството с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 3 часа

<p>Кметът Терзиев с остра позиция за дарението си от 250 000 лв. за &quot;Петрохан&quot;</p>

Кметът на София Васил Терзиев за "Петрохан": За моите 250 хиляди лева лични пари бях разпънат на кръст

България Преди 3 часа

Терзиев призова фокусът на общественото внимание да се върне върху истинските скандали, които стоят „на трупчета“

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Любопитно Преди 3 часа

Борис Христов за неочаквания път в музиката, живота отвъд “Като две капки вода” и любовта, която не познава граници и континенти

<p>Русия обстреля болница в Херсон</p>

Русия обстреля болница в Херсон, има ранени

Свят Преди 3 часа

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон

Кремъл обвини Украйна в "безотговорни атаки"

Кремъл обвини Украйна в "безотговорни атаки"

Свят Преди 3 часа

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, каза Песков

<p>Иран с тежки&nbsp;обвинения към&nbsp;ЕС</p>

Иран обвини ЕС в "съучастие" в ударите на САЩ и Израел

Свят Преди 3 часа

Истинската история на „Song Sung Blue“: Запознайте се с реалната двойка, изиграна от Хю Джакман и Кейт Хъдсън

Истинската история на „Song Sung Blue“: Запознайте се с реалната двойка, изиграна от Хю Джакман и Кейт Хъдсън

Любопитно Преди 3 часа

Филмът, базиран на едноименния документален проект от 2008 г., проследява изпитанията и трудностите на Клеър „Гръм“ и Майк „Светкавицата“ Сардина през техния 17-годишен професионален път и 12-годишен брак

<p>Иран моли Русия за хуманитарна помощ</p>

Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран

Свят Преди 4 часа

Мария Захарова изтъкна, че предоставянето на хуманитарна помощ вече се организира

<p>Атанас Запрянов коментира &quot;непровокираните атаки&quot; на Иран спрямо Кипър и Турция</p>

Атанас Запрянов: Непровокираните атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост

България Преди 4 часа

В Северна Гърция е разположена система за противовъздушна отбрана, която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България

Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

Любопитно Преди 4 часа

С аудиовизуалния си проект ĪCŌN оперната прима изследва някои от най-големите въпроси на нашето време

Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър

Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър

Любопитно Преди 4 часа

Звездата от „Войната на буквите“ Даниел Върбанов застава рамо до рамо със световни икони като Хю Лори (Д-р Хаус) и Матю Макфейдън в мащабната аудио адаптация на „Хари Потър“

<p>Първото обръщение на Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта в Иран</p>

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта

Свят Преди 4 часа

Заплаха от сянката: Моджтаба Хаменей нареди блокада на Ормузкия пролив и отмъщение за „кръвта на иранците“, докато светът гадае жив ли е всъщност

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Историята на Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Edna.bg

Борис Христов предложил брак на жена си само след 2 седмици

Edna.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от Лига Европа

Gong.bg

Голямото интервю: Малик Тиау (12.03.2026)

Gong.bg

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Nova.bg

Трус разлюля Турция

Nova.bg