България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита

Е кипажи на самолети МиГ-29 от състава на българските Военновъздушни сили (ВВС) и F-16 от състава гръцките ВВС проведоха днес съвместни тренировъчни полети, съобщиха от ВВС във Фейсбук.

Основните им цели бяха свързани с постигане на по-добра координация и оперативна съвместимост при провеждането на презгранични операции при контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство, както и повишаване подготовката на екипажите, обясняват от ВВС. Беше извършено и реално приемане и предаване на управлението на екипажите от съответните национални Центрове за управление и докладване.

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

Тези тренировки се провеждат ежегодно и са част от подготовката на авиационните екипажи на двете страни.

Първата съвместна летателна тренировка с гръцките ВВС в интерес на изпълнение на мисията по охрана на въздушното пространство в системата на противовъздушната и противоракетната система на НАТО е проведена през 2013 г. под наименованието „DACT–2013”, посочват от ВВС.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на ВВС на двете страни във въздушното пространство на България.

МО: Гръцки изтребители могат да охраняват България

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

По време на посещението си в България днес гръцкият военен министър Никос Дендиас заяви, че за Гърция беше дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепи да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов благодари на Дендиас, че молбата му намери много бърз отклик.