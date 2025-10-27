Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

П ринц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън се твърди, че най-накрая са се съгласили да напуснат огромното имение Роял Лодж – но само ако получат две други къщи в замяна, пише Daily Mail.

Братът на крал Чарлз се съобщава, че е поискал Фрогмор Котидж в Уиндзор да му бъде предадена в замяна на напускането му на 30-стайното имение, което е съвсем наблизо. СБившата резиденция на херцога и херцогинята на Съсекс в Хоум Парк се намира на около 4 километра от Уиндзор Грейт Парк.

Междувременно Сара Фъргюсън очевидно е хвърлила око на близкия Аделаида котидж, също в Хоум Парк – настоящата резиденция на принца и принцесата на Уелс – Уилям и Катрин. Това става на фона на факта, че престолонаследникът и семейството му предстои да се преместят с трите си деца във Форест Лодж – в Уиндзор Грейт Парк и на един хвърлей разстояние от Роял Лодж – следващия месец.

Докато продължават преговорите за излизане от ситуацията около замесването на дуото в секс скандала „Епстийн“, приятел е заявил пред таблоида „Сън“: „Никой все още не е напълно сигурен как ще се развият нещата в Двореца“.

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години.

И всъщност се е надявал те да се преместят във Фрогмор Котидж, който беше дом на Хари и Меган от 2019 до 2023 г.

Нито един от изисканите имоти няма да се нуждае от ремонт или допълнителна защита за сметка на данъкоплатците, тъй като и двата се намират в периметъра за сигурност на замъка Уиндзор. Продължават дискусиите относно размера на наема, който ще бъде начислен на Андрю и Фърги.

И не е ясно какво би станало с Роял Лодж, ако двойката се изнесе – въпреки че вътрешни източници смятат, че е вероятно да има нов наемател, за да се финансират силно необходими ремонти.

Андрю, който има договор за наем до 2078 г., се е затруднявал да поддържа имота – въпреки че е живял там без наем. Приятелят заяви: „Андрю е реалист и знае, че времето му в Роял Лодж изтича“.

Но това би било огромна промяна за двойката, които, въпреки развода си през 1996 г., живеят заедно в Роял Лодж от 2008 г., когато Фърги се нанесе. Преместване във Фрогмор и Аделейд, съответно, ще раздели дуото за първи път от близо 20 години. Приятелят добави: „Тази година те бяха под огромен натиск и се нуждаят от почивка един от друг. Това е ново начало и за двамата“.

Местоположението на имотите, съвсем наблизо един до друг, би позволило на двойката все още лесно да се вижда, когато поиска. И въпреки че Фрогмор би бил твърде малък, за да живеят заедно, добави източникът, всяка къща поотделно е достатъчно голяма, за да ги посещават дъщерите и семейството им.

Други приятели също са заявили, че

Фърги смята, че заслужава собствена кралска резиденция.

Бившата херцогиня преди това е признала, че е изпитвала финансови затруднения след уреждането на развода си, на стойност между 600 000 и 800 000 паунда. Принцеса Даяна, за разлика от нея, се твърди, че е получила 17 милиона паунда от раздялата си с Чарлз през същата година.

Но Аделаида котидж няма да ѝ предложи дворцовия мащаб, на който е свикнала в Роял Лодж. Георгианското имение, отличено като паметник на културата от степен II, със своята паркова обстановка, разполага с 40 хектара – или приблизително 60 футболни игрища – земя.

След оградения, охраняван вход, то предлага всекидневна, зимна градина, седем спални и огромен салон. След ремонт за 7,5 милиона паунда, когато Андрю пое наема от баба си, кралицата-майка, имотът би достигнал до 30 милиона паунда на пазара.

Междувременно Аделаида котидж е наречена „скромна“ семейна къща, с четири спални. Тя е била основно ремонтирана през 2015 г., като Кейт и Уилям се нанесоха там преди три години. Но работата не е премахнала историческия чар на имота, като златни делфини и въже от кралска яхта от XIX в., според съобщенията, украсяват главната спалня. Междувременно главната приемна би предложила гръко-египетска камина, до която Фърги да се топли през студените зимни нощи.

Преди това е бил дом на капитан Питър Таунсенд, с когото сестрата на покойната кралица, принцеса Маргарет, имаше прочута афера. Имотът вероятно би се продал за около 6 милиона паунда, ако бъде предложен за продажба.

Фрогмор е по подобен начин уютен, с пет спални, четири бани и детска стая. Котиджът, отличена като паметник на културата от степен II, образуван от два имота, съединени в едно, е бил даден на Съсексови през 2018 г. като сватбен подарък от покойната кралица.

Хари и Меган са похарчили 2,4 милиона паунда от парите на данъкоплатците за ремонт, с подово отопление, медна вана, барбекю и веганска боя, преди да върнат сумата. Двойката се оттегли като работещи кралски особи през 2020 г. и малко след това напусна Обединеното кралство, за да заживее в Калифорния.

Но те, според съобщенията, са били изгонени от имота напълно през 2023 г., след като принцът публикува своите експлозивни мемоари „Резерва“. От Двореца преди това заявиха през лятото, че „няма незабавни планове“ някой да се настани. Имотът вероятно би се продал за около 5 милиона паунда, ако бъде пуснат на пазара – или би достигнал зашеметяващ месечен наем от около 30 000 паунда.

Това идва, след като

на Андрю беше предложен дворец, в който да се оттегли, от владетеля на Абу Даби, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Но се разбира, че бившият херцог не желае да напуска Великобритания, където живеят дъщерите и внуците му.

Спорът около Роял Лодж идва, след като миналата седмица Андрю се съгласи да се откаже от всичките си останали кралски титли на фона на продължаващите противоречия около приятелството му с осъдения финансист-педофил Джефри Епстийн, който почина в затвора през 2019 г.

Той се отказа от херцогската си титла, членството си в Ордена на жартиерата, най-стария рицарски орден в страната, и позицията си на рицар Велик кръст на Кралския викториански орден. Но докато Андрю остава принц, като син на покойната кралица, бившата му съпруга вече е просто Сара Фъргюсън.

Този ход накара Двореца да отиде една стъпка по-далеч, след като Андрю беше лишен от титлата си HRH (Негово кралско височество) и принуден да се оттегли от публични задължения през 2022 г. Това стана след мъчителна седмица от заглавия за кралското семейство, с унищожителни нови разкрития в

нови посмъртни мемоари от Вирджиния Джуфре, обвинителката на Андрю в сексуално насилие,

която отне живота си тази година, на 41 години.

„Ничие момиче: Мемоари за оцеляване от насилие и борба за справедливост“ е насрочена за излизане през октомври, като ръкописът е завършен преди тя да почине. Експлозивната книга се върти около годините, прекарани от нея като сексуална робиня на финансиста-педофил Джефри Епстийн и неговата британска сводница Гислейн Максуел.

Откъси, публикувани от „Гардиън“, показват, че г-жа Джуфре, която заяви, че е била трафикирана от Епстийн три пъти за секс с Андрю, нарича бившия херцог „самонадеян“ и гледащ на секса като на свое „рождено право“. В 400-страничната автобиография тя също твърди, че бившият херцог е казал „благодаря“ с „отсечен британски акцент“ след предполагаемата им първа среща, когато тя е била на 17. Тя си спомня и как Гислейн Максуел я е похвалила след срещата, казвайки: „Справи се добре, принцът се забавляваше“.

Принц Андрю отрече да е правил секс с г-жа Джуфре, но плати милиони в извънсъдебно споразумение през февруари 2022 г. Кралското семейство е било подготвено за по-нататъшния скандал, който книгата вероятно би причинила, знаейки, че ще бъде публикувана този месец.

Но един вид повратна точка настъпи, когато скандални имейли от Андрю до Епстийн бяха разкрити от „Мейл он Сънди“ в световен ексклузив миналата седмица – което предизвика опасения, че предстоят още разкрития. В удивителното съобщение

принцът е казал на педофила „ние сме заедно в това“

ден след като MoS публикува скандалната снимка на принца с неговата предполагаема тогава тийнейджърка жертва на секс г-жа Джуфре.

Той е заявил, че е „загрижен“ за въздействието, което разкритията на този вестник биха имали върху приятеля му, но е успокоил подлия милиардер, че ще „се издигнат над“ медийния контрол. Това е било изпратено на Епщайн 12 седмици след като Андрю уж е прекратил всякакъв контакт с осъдения сексуален престъпник.

Разкритието идва само седмици след като MoS разкри как бившата херцогиня на Йорк е написала на Епстийн възторжено съобщение, наричайки го свой „върховен приятел“ – въпреки че е казвала на журналисти, че никога повече няма да има нищо общо с него.

Пишейки на Епстийн на 28 февруари 2011 г. – ден след като MoS публикува вече скандалната снимка на него с тийнейджърката Вирджиния Джуфре, която доведе до неговия крах – Андрю е казал: „Аз съм също толкова загрижен за теб! Не се тревожи за мен! Изглежда, че сме заедно в това и ще трябва да се издигнем над него. Иначе поддържайте тесен контакт и скоро ще поиграем още!!!!“.

Андрю се е подписал с: „А, HRH (Негово Кралско Височество) Херцогът на Йорк, KG“. KG се отнася до „Рицар на жартиерата“ – престижна позиция, която той заема от 2006 г. и която запази, докато не му беше отнета в петък. Изключително смущаващият имейл оказа допълнителен натиск върху кралското семейство да прекъсне всички връзки с опозорените бивши вече херцози на Йорк и повдигна нови въпроси за бъдещето им в Роял Лодж.

И вътрешни разговори по въпроса започнаха преди седмици, след като принц Уилям беше „побеснял“ от поведението на чичо си на погребението на херцогинята на Кент миналия месец. Андрю беше заснет как се приближава до принца и принцесата на Уелс, което престолонаследникът разтълкува като разсейване от церемонията.

Даунинг Стрийт 10 също според съобщенията е оказвал натиск върху кралските особи да се справят със скандала, който продължава от години

и накара Андрю да се оттегли от обществения живот през 2019 г. Намесата от Даунинг Стрийт дойде, след като принцът беше замесен в продължаващия скандал с китайския шпионаж. Той беше заподозрян в получаване на чувствителна информация, след като се е срещал с високопоставения пекински служител Цай Ци поне три пъти през 2018 и 2019 г.

След като Андрю и бившата му съпруга се съгласиха да се откажат от титлите си, Бъкингамският дворец публикува изявление от името на принца. Това отбеляза първия път, когато Дворецът говори от негово име от катастрофалното му интервю за Newsnight през 2019 г.

В изявлението се казваше: „В разговор с Краля и моето пряко и по-широко семейство стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство.

Аз реших, както винаги съм правил, да поставя дълга си към семейството и страната си на първо място.

Аз подкрепям решението си от преди пет години да се оттегля от обществения живот. С одобрението на Негово Величество, смятаме, че сега трябва да отида една стъпка по-далеч. Затова вече няма да използвам титлата си или отличията, които са ми били присъдени. Както съм казвал преди, аз категорично отричам обвиненията срещу мен“.