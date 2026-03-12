Как корпорациите са си сътрудничили с американската армия през десетилетията

С ъединените щати потвърдиха в сряда използването на няколко инструмента с изкуствен интелект ИИ в текущия конфликт между САЩ и Израел срещу Иран.

Въпреки това войната в Иран не е първият случай, в който американската армия разчита на технологични компании. В продължение на десетилетия технологични фирми и университети са си сътрудничили с армията в разработването на оръжия. Например, комерсиалният интернет произлиза от финансиран от армията проект ARPANET, създаден за осигуряване на сигурна комуникация по време на Студената война.

В този анализ Al Jazeera разглежда как Пентагонът исторически е работил с технологични фирми и как големи компании като Google, Amazon, Microsoft, Meta и Palantir все по-тясно се интегрират в американската армия.

Кой ще контролира алгоритмите на войната?

Как САЩ използват ИИ в конфликта с Иран?

Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ (CENTCOM), заяви в видео обръщение:

"Нашите военни използват различни усъвършенствани инструменти с ИИ. Тези системи ни помагат да обработваме огромни обеми данни за секунди, така че лидерите ни да могат да вземат по-информирани решения по-бързо, отколкото врагът може да реагира."

За военни и отбранителни цели инструментите с ИИ, като големите езикови модели (LLM), могат да обобщават големи обеми текст, да анализират данни, да превеждат, транскрибират и изготвят бележки. Те в теорията могат да се използват и за подпомагане на автономни или полуавтономни оръжейни системи, които могат да идентифицират и поразяват цели без човешка намеса.

Въпреки това повечето компании с ИИ имат условия, които забраняват такова използване.

LLM (голям езиков модел) е технология с ИИ, която генерира текст, визуално или аудио съдържание, подобно на човешкото, след анализ на огромни набори от данни, като книги, архиви, уебсайтове, изображения и видеа.

"Хората винаги ще вземат крайните решения за това какво да се стреля и кога, но усъвършенстваните инструменти с ИИ могат да превърнат процеси, които преди са отнемали часове или дни, в секунди", обясни Купър.

Американската армия използва инструментa Claude на компанията Anthropic в операция за отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари, въпреки че правилата на Anthropic забраняват Claude да се използва за наблюдение, разработка на оръжия или "подбуждане на насилие".

Медии в САЩ съобщиха също, че Anthropic е партнирала с Palantir Technologies, чиито инструменти също се използват от Министерството на отбраната и федералните правоохранителни органи. Anthropic бе поставена в черен списък от Пентагона, след като отказа да премахне защитите на ИИ, които предотвратяват използването му за вътрешно наблюдение или програмиране на автономни оръжия.

Източник: iStock

Сътрудничество и критики

Британската организация за здравни работници Medact е критична към Palantir, която беше натоварена с изграждането на Федеративна платформа за данни (FDP) за Националната здравна служба на Англия. Palantir е критикувана и за предоставяне на ИИ продукти и услуги на израелската армия и разузнавателни служби по време на сегашния конфликт в Газа. Учени и активисти определят войната на Израел в Газа като геноцид.

По-рано този месец OpenAI, компанията зад ChatGPT, промени споразумението си с правителството на САЩ, като изрично забрани използването на технологиите ѝ за наблюдение на американци, след подобна обществена реакция.

Източник: iStock

САЩ ли са единствените?

С нарастващото развитие на ИИ се появяват опасения за използването му от военните по време на войни.

Няколко доклада потвърдиха, че Израел разчита силно на ИИ по време на войната в Газа, която е отнела живота на над 72 000 палестинци от октомври 2023 г. и е превърнала територията в развалини.

През юли 2025 г. Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за човешките права в окупираните палестински територии, публикува доклад, картографиращ корпорациите, подпомагащи Израел в изселването на палестинците и геноцидната война в Газа. Palantir е една от споменатите компании.

Източник: istock

Как американската армия използва технологиите през десетилетията

През Втората световна война (1939 - 1945) американската компания International Business Machines (IBM) създава високоскоростни електромагнитни калкулатори за армията. Тези калкулатори са използвани за изчисляване на балистични траектории, ранно приложение на автоматизация на бойни изчисления.

Много технологии, които днес се използват масово, първоначално са създадени за военни цели. Това включва Глобалната система за позициониране (GPS), която позволява глобално позициониране и навигация. Технологията е разработена през 1970-те години за прецизно бомбардиране, първите сателити са изстреляни през 1980-те, а GPS е тестван по време на Войната в Персийския залив (1990 - 1991).

Интернетът също има военен принос. През Студената война (1947 - 1991) Пентагонът създава ARPA през 1958 г., а през 1962 г. учен от агенцията предлага мрежа от компютри за комуникация помежду им.

По време на Виетнамската война (1955 - 1975) и Студената война големи компании от Силициевата долина, като Fairchild Semiconductor и Hewlett-Packard, работят по договори с НАСА и Пентагона за разработка на радари, управление на ракети и комуникационно оборудване.

ЦРУ подкрепя инвестиционен фонд, който води до създаването на Palantir около 2003 г. Софтуерът Gotham се превръща в ключов инструмент за американските войски в Ирак и Афганистан, обединявайки огромни набори от данни, включително видеонаблюдение, в търсими бази данни.

През 2017 г. Пентагонът стартира Project Maven с Google AI за автоматизация на анализа на изображения от дронове и сателити.

През 2021 г. американската армия си сътрудничи с Microsoft за разработването на Integrated Visual Augmentation System (IVAS) - шлем, който подобрява ситуационната осведоменост на войниците и тяхната безопасност.

Amazon Web Services осигурява сигурна облачна инфраструктура за американските сили като част от договора Joint Warfighting Cloud Capability на Пентагона, като хоства логистични системи и ИИ натоварвания в различни нива на класификация.

През 2022 г. SpaceX на Илон Мъск разработи Starshield - мрежа от шпионски сателити за американската армия.