12 март 2026, 16:53
Весела Бабинова и Владимир Зомбори - любов, сцена и семейство в един откровен разговор (ВИДЕО)

Н овият епизод на „Елизабетско Podcast“ е по-различен от обичайното, защото за първи път пред микрофоните застават трима гости едновременно. Актьорите Екатерина Лазаревска, Весела Бабинова и Владимир Зомбори се срещат в откровен разговор за живота на сцената и извън нея, за любовта, семейството и отговорността да бъдеш артист.

Тримата актьори говорят за мисията на професията си - да задават въпроси, да провокират мислене и да намират решения чрез изкуството. Владимир Зомбори споделя, че често хората сами придаваме прекалено голяма тежест и важност на дребни неща, които всъщност нямат истинско значение. Весела Бабинова пък отбелязва, че българите често страдат от „къса памет“ и не винаги се учат от грешките си.

Разговорът преминава и през личния живот. Какво означава да споделяш ежедневието си с човек, който работи същото като теб? И тримата са във връзки с актьори, което според Екатерина Лазаревска е истинска привилегия, защото понякога само една дума е достатъчна, за да бъдеш разбран.

Весела Бабинова и Владимир Зомбори разказват и за собствената си история - двамата се познават още от годините в НАТФИЗ, но чувствата им се развиват постепенно. Зомбори признава, че първоначално е бил респектиран от нея и дълго време не е събирал смелост да я заговори по-различно. Днес двамата са заедно от повече от седем години, имат дете и откровено споделят как изглежда животът им като семейство.

Владимир се определя като по-строгия родител, а Весела признава, че именно той често я балансира емоционално. Особено в последните месеци, когато и тя участва в „Като две капки вода“ - предизвикателство, което я е извадило от зоната ѝ на комфорт и ѝ е донесло съвсем нов тип сценична емоция.

Екатерина Лазаревска също говори за своя професионален път и за това защо усеща България като място, където съществуването ѝ има най-голям смисъл. Актрисата, която е родена в Македония и е позната на зрителите и от ролята си в сериала „Мамник“, споделя какво означава за нея принадлежността и корените.

В епизода тримата актьори се връщат и към лични спомени - за липсата на близки хора, за простичките разговори, които понякога се оказват най-ценни, и за това какво означава домът.

А в края на разговора Весела Бабинова и Владимир Зомбори правят и едно признание, което със сигурност ще предизвика интерес - да, сватба ще има. Но кога ще е тя и кои ще са звездните им кумове?

