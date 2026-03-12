Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му

Таван за цените на горива и хранителни стоки в Гърция

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта

С ъпругата на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е жива, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Те посочиха, че първоначалните съобщения за смъртта ѝ не са верни.

🚨 BREAKING: Iranian state media says Ayatollah Ali Khamenei’s wife is alive.



⚡ This comes after conflicting earlier reports around the Khamenei family. Recent major reporting had described family deaths differently, so the safest framing is to attribute the correction directly… pic.twitter.com/Gvf9rfdiq9 — War Alerts (@War__Alerts) March 12, 2026

Припомняме, че Аятолах Али Хаменей беше върховният лидер на Иран от 1989 г., наследявайки основателя на Ислямската република, аятолах Рухола Хомейни. В първия ден на войната между Иран, Израел и САЩ на 28 февруари 2026 г., Хаменей беше убит при мащабни въздушни и ракетни удари по ключови военни и държавни обекти на страната.

Жената на аятолах Хаменей почина от раните си

Веднага след атаката иранските медии съобщиха за тежки загуби в семейството на върховния лидер, включително за смъртта на неговата дъщеря, зетя и внучката му. По-късно стана ясно, че тези първоначални информации не са верни.

Вижте в нашата галерия : Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Синът на Хаменей, Моджтаба Хаменей, е бил ранен при атаката, но оцеля. В последствие той бе избран за нов върховен лидер на Иран, поемайки ключовата роля във военните и политическите решения на страната в условията на продължаващия конфликт. Това поставя семейството и вътрешнополитическата система на Иран в центъра на регионалната нестабилност, като наследяването на върховния лидер подчертава стратегическата важност на вътрешната власт в момент на външна агресия.

Вижте в нашата галерия: Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри