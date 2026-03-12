Свят

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Те посочиха, че първоначалните съобщения за смъртта ѝ не са верни

12 март 2026, 18:51
С ъпругата на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е жива, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Те посочиха, че първоначалните съобщения за смъртта ѝ не са верни.

Припомняме, че  Аятолах Али Хаменей беше върховният лидер на Иран от 1989 г., наследявайки основателя на Ислямската република, аятолах Рухола Хомейни. В първия ден на войната между Иран, Израел и САЩ на 28 февруари 2026 г., Хаменей беше убит при мащабни въздушни и ракетни удари по ключови военни и държавни обекти на страната.

Веднага след атаката иранските медии съобщиха за тежки загуби в семейството на върховния лидер, включително за смъртта на неговата дъщеря, зетя и внучката му. По-късно стана ясно, че тези първоначални информации не са верни.

