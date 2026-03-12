Почина един от ранените при стрелбата в кампуса на университет в САЩ

Е дин човек е починал след стрелбата тази сутринта в университета „Олд Доминиън“ в американския град Норфък, щата Вирджиния, докато другите двама ранени остават в стабилно състояние“, съобщи на пресконференция началникът на полицията на университета, цитиран от Ройтерс.

Стрелецът е бил убит малко след като е открил огън. Двама пострадали са били транспортирани в болница, където единият от тях е починал, докато третият пострадал е отишъл в друга болница, посочи началникът на полицията на „Олд Доминиън“ Гарет Шелтън. И тримата са били свързани с университета, каза той.

Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ

Шелтън добави, че няма да съобщи самоличността на починалия, докато служителите не уведомят семейството.

В публикация на уебсайта си университетът заяви, че вече няма заплаха, но призова обществеността да избягва мястото на стрелбата, където екипите за спешна помощ продължават да работят.

Всички дейности в кампуса бяха отменени до края на деня.