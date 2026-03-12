Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"

И ран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка", предупреди днес ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от Франс прес.
Американският президент Доналд Тръмп "казва, че иска бърза победа. Лесно се започва война, но тя не може да бъде спечелена с няколко туита. Няма да се откажем, докато не ви накараме да съжалявате за голямата си грешка", написа Лариджани в социалната мрежа "Екс".
INTEL: Iran's Leader Khamenei remarks— Solid Intel 📡 (@solidintel_x) March 12, 2026
-All US bases should immediately be closed in the region and those bases will be attacked
-We believe in friendship with our neighbors
-Iran only targets bases, and will continue
-Iran will not refrain from avenging the blood of its… pic.twitter.com/HxTCUV3jCm
Али Лариджани е бивш ирански министър-председател и един от най-висшите съветници по национална сигурност на страната. Той играе ключова роля в определянето на външната политика и отбранителните стратегии на Иран, особено по въпроси, свързани със САЩ и регионалните конфликти.
„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп
Във време на продължаващата война между Иран, Израел и САЩ през 2026 г., напрежението между Техеран и Вашингтон е изключително високо. В изказването си Лариджани отговаря на коментари на американския президент Доналд Тръмп, който е обещал бързо военно решение и "победа" над Иран.
Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ
Иранските официални лица често използват силни изявления в социалните мрежи и медийни канали, за да демонстрират твърда позиция пред международната общност. Тонът на предупреждението подчертава намерението на Техеран да продължи военните действия и да оказва натиск върху САЩ, като сигнализира, че конфликтът няма да бъде решен бързо или едностранно.