Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"

"Лесно се започва война, но тя не може да бъде спечелена с няколко туита"

12 март 2026, 20:28
Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"
Източник: БТА

И ран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка", предупреди днес ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп "казва, че иска бърза победа. Лесно се започва война, но тя не може да бъде спечелена с няколко туита. Няма да се откажем, докато не ви накараме да съжалявате за голямата си грешка", написа Лариджани в социалната мрежа "Екс".

Али Лариджани е бивш ирански министър-председател и един от най-висшите съветници по национална сигурност на страната. Той играе ключова роля в определянето на външната политика и отбранителните стратегии на Иран, особено по въпроси, свързани със САЩ и регионалните конфликти.

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Във време на продължаващата война между Иран, Израел и САЩ през 2026 г., напрежението между Техеран и Вашингтон е изключително високо. В изказването си Лариджани отговаря на коментари на американския президент Доналд Тръмп, който е обещал бързо военно решение и "победа" над Иран.

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Иранските официални лица често използват силни изявления в социалните мрежи и медийни канали, за да демонстрират твърда позиция пред международната общност. Тонът на предупреждението подчертава намерението на Техеран да продължи военните действия и да оказва натиск върху САЩ, като сигнализира, че конфликтът няма да бъде решен бързо или едностранно.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
