Свят

Сигнал за стрелец в най-голямата реформистка синагога в САЩ

Камион се е блъснал в сградата на „Темпъл Израел“, а полицията разчиства района

12 март 2026, 20:53
Сигнал за стрелец в най-голямата реформистка синагога в САЩ
Източник: БТА

А мериканската полиция реагира на сигнали за стрелец в синагога, от чийто покрив излиза дим, в района на Детройт, предаде Асошиейтед прес.

Местна медия съобщи, че камион се е блъснал в синагогата „Темпъл Израел“ в град Уест Блумфийлд, щата Мичиган. Кадри от мястото на инцидента показват десетки полицейски превозни средства около храма.

Десетки ранени при инцидент в синагога в Израел

Шерифската служба на окръг Оукланд съобщи, че властите разчистват сградата. Около дузина родители са се втурнали да вземат децата си от център за ранно детско образование вътре в сградата, след като са получили одобрение от полицията.

Шофьор се вряза във входа на еврейски център в Ню Йорк

„Темпъл Израел“ е най-голямата реформистка синагога в страната с 12 000 членове според уебсайта ѝ. Тя разполага с център за ранно детско образование и предлага образователни програми за семейства и възрастни.

Еврейската федерация на Детройт посъветва всички еврейски организации в района „да въведат протокол за заключване – никой да не влиза или излиза от сградата им“.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Синагога Уест Блумфийлд Мичиган Инцидент Камион Полиция Темпъл Израел Детройт Протокол за заключване Еврейска федерация Синагога Детройт Мичиган Камион Инцидент Полиция Темпъл Израел Сблъсък Уест Блумфийлд Еврейски организации
Последвайте ни

По темата

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

"Празен човек" и "лъжец": Слави Трифонов критикува кмета на София за дарения към НПО-то на Калушев

Иран ще накара САЩ да съжаляват

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

pariteni.bg
Volkswagen ID.3 получава голям ъпдейт и ново име

Volkswagen ID.3 получава голям ъпдейт и ново име

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 4 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ&nbsp;</p>

Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ - двама са ранени, нападателят е застрелян

Свят Преди 1 час

Университетът е блокиран, занятията отменени, а полицията продължава разследването

Как корпорациите са си сътрудничили с американската армия през десетилетията

Как корпорациите са си сътрудничили с американската армия през десетилетията

Свят Преди 1 час

Американската армия използва инструменти с ИИ в настоящата война срещу Иран, но сътрудничеството на Пентагона с технологичните компании датира от десетилетия

<p>Майката на Николай Златков: Взеха тялото на сина ми без мое съгласие, за да погребат истината с него</p>

Казусът "Петрохан-Околчица" се заплита: Майката Николай Златков - истината за смъртта му няма да бъде погребана

България Преди 3 часа

Ралица Асенова обвинява бащата на Ники, че е действал против волята ѝ и възпрепятства изясняването на обстоятелствата около трагедията

<p>Близкият изток в нова криза: Израел бомбардира ирански ядрен обект, ЕС евакуира&nbsp;свои&nbsp;граждани (ОБЗОР)</p>

ЕС евакуира граждани от Иран, Израел нанася удари по иранската ядрена програма

Свят Преди 4 часа

Азербайджан съдейства за безопасното репатриране на европейци, докато напрежението в Близкия изток ескалира с въздушни удари на Израел и заплахи от Иран

Тръмп: Високите цени на петрола са от полза за САЩ, по-важно е да се спре Иран

Тръмп: Високите цени на петрола са от полза за САЩ, по-важно е да се спре Иран

Свят Преди 4 часа

Той заяви, че възпирането на иранския режим от придобиването на ядрени оръжия е по-важен приоритет за него

Напрежението ескалира в „Шеф под прикритие - Аватар“

Напрежението ескалира в „Шеф под прикритие - Аватар“

Любопитно Преди 4 часа

Гледайте новия епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Весела Бабинова и Владимир Зомбори - любов, сцена и семейство в един откровен разговор (ВИДЕО)

Весела Бабинова и Владимир Зомбори - любов, сцена и семейство в един откровен разговор (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

<p>Пеевски е сигнализирал СГП за намеса на Емил Дечев в работата на МВР</p>

Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

България Преди 4 часа

Той е сигнализирал СГП за заявеното от Дечев, че ГДБОП трябва да го разпита "по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева"

Домашно кино за 1 €: Какво печели семейството с Arena Select от Vivacom

Домашно кино за 1 €: Какво печели семейството с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 4 часа

<p>Кметът Терзиев с остра позиция за дарението си от 250 000 лв. за &quot;Петрохан&quot;</p>

Кметът на София Васил Терзиев за "Петрохан": За моите 250 хиляди лева лични пари бях разпънат на кръст

България Преди 4 часа

Терзиев призова фокусът на общественото внимание да се върне върху истинските скандали, които стоят „на трупчета“

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Любопитно Преди 4 часа

Борис Христов за неочаквания път в музиката, живота отвъд “Като две капки вода” и любовта, която не познава граници и континенти

<p>Русия обстреля болница в Херсон</p>

Русия обстреля болница в Херсон, има ранени

Свят Преди 4 часа

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон

Кремъл обвини Украйна в "безотговорни атаки"

Кремъл обвини Украйна в "безотговорни атаки"

Свят Преди 5 часа

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, каза Песков

<p>Иран с тежки&nbsp;обвинения към&nbsp;ЕС</p>

Иран обвини ЕС в "съучастие" в ударите на САЩ и Израел

Свят Преди 5 часа

Истинската история на „Song Sung Blue“: Запознайте се с реалната двойка, изиграна от Хю Джакман и Кейт Хъдсън

Истинската история на „Song Sung Blue“: Запознайте се с реалната двойка, изиграна от Хю Джакман и Кейт Хъдсън

Любопитно Преди 5 часа

Филмът, базиран на едноименния документален проект от 2008 г., проследява изпитанията и трудностите на Клеър „Гръм“ и Майк „Светкавицата“ Сардина през техния 17-годишен професионален път и 12-годишен брак

<p>Иран моли Русия за хуманитарна помощ</p>

Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Мария Захарова изтъкна, че предоставянето на хуманитарна помощ вече се организира

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Възстановяват чешми на Деветашкото плато

sinoptik.bg
1

Долината на смъртта "разцъфтя"

sinoptik.bg

Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

Edna.bg

Историята на Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Edna.bg

Александър-Арнолд похвали съотборник

Gong.bg

НБА Екшън (12.03.2026)

Gong.bg

Земетресение в Черно море

Nova.bg

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Nova.bg