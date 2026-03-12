Сигнал за стрелец в най-голямата реформистка синагога в САЩ

А мериканската полиция реагира на сигнали за стрелец в синагога, от чийто покрив излиза дим, в района на Детройт, предаде Асошиейтед прес.

Местна медия съобщи, че камион се е блъснал в синагогата „Темпъл Израел“ в град Уест Блумфийлд, щата Мичиган. Кадри от мястото на инцидента показват десетки полицейски превозни средства около храма.

Шерифската служба на окръг Оукланд съобщи, че властите разчистват сградата. Около дузина родители са се втурнали да вземат децата си от център за ранно детско образование вътре в сградата, след като са получили одобрение от полицията.

„Темпъл Израел“ е най-голямата реформистка синагога в страната с 12 000 членове според уебсайта ѝ. Тя разполага с център за ранно детско образование и предлага образователни програми за семейства и възрастни.

Еврейската федерация на Детройт посъветва всички еврейски организации в района „да въведат протокол за заключване – никой да не влиза или излиза от сградата им“.