ЕС евакуира граждани от Иран, Израел нанася удари по иранската ядрена програма

Е скалацията на конфликта около Иран се задълбочава - Израел съобщи за нов удар по обект от иранската ядрена програма, докато ЕС евакуира свои граждани през Азербайджан, а регионални и международни лидери призовават за дипломация на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток.

ЕК: Азербайджан съдейства за евакуирането на граждани на ЕС от Иран

Делегацията на ЕС в Азербайджан поддържа контакт с местните власти, за да улесни евакуирането на граждани на ЕС от Иран през територията на кавказката държава, съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

"Изразяваме искрената си признателност за помощта, която Азербайджан оказва на европейските граждани, за да бъде осигурено безопасното им репатриране от Иран", заяви говорителят на Европейската комисия Ануар ел Ануни пред журналисти.

Той благодари и на служителите на канадското консулство за оказаното съдействие на граничния пункт между Иран и Азербайджан.

Today, the IDF announced a targeted strike on an Iranian site allegedly used for developing nuclear weapons. This follows reports from the IAEA that entrance buildings at the Natanz Fuel Enrichment Plant were previously damaged in joint US-Israeli strikes.#IranWar… pic.twitter.com/VGZhgzSdVm — Martha bel (@martharbelie) March 12, 2026

Израелската армия обяви, че е атакувала обект на иранската ядрена програма

Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха днес, че са ударили обект на иранската ядрена програма на тринадесетия ден от началото на съвместната военна операция със САЩ срещу Ислямската република, предаде Франс прес.

"Като част от поредицата удари, нанесени през последните дни, военновъздушните сили на Израел бомбардираха комплекса "Талеган", използван от иранския режим за разработването на капацитети за производството на ядрено оръжие", гласи съобщение на ЦАХАЛ.

Обектът, споменат в съобщението на армията, е разположен в Парчин югоизточно от столицата Техеран, където Иран провежда тайни военни операции, посочва мозъчният тръст "Институт за научни изследвания и международна сигурност" ( Institute for Science and International Security), базиран в САЩ, който следи разпространението на ядрените оръжия.

"Израелската армия откри наскоро, че иранският режим е предприел мерки за възстановяването на комплекса, след като той беше поразен през октомври 2024 г.", уточнява още ЦАХАЛ.

В началото на този месец израелската армия обяви, че е ударила таен подземен комплекс на иранската ядрена програма, намиращ се в района на Техеран, където учени "са работили върху ключов елемент от програмата за разработване на ядрено оръжие".

Израел и редица западни държави твърдят, че Иран се опитва да се сдобие с ядреното оръжие, което Ислямската република отхвърля, като се застъпва за правото си да развива ядрена програма за граждански цели.

Израелски официални представители посочиха, че Техеран е удвоил усилията си за разработване на ядрено оръжие от края на 12-дневната война, която Израел започна през юни 2025 г. и по време на която САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения, сред които и комплекс за обогатяване на уран, припомня АФП.

The 'Talkan' site, which was attacked, was used by the regime to promote critical capabilities in developing nuclear weapons. pic.twitter.com/Q2sqvxEMdz — IranWarLive (@HamsaTips) March 12, 2026

Световната мюсюлманска лига осъди затварянето на джамията „Ал Акса" от страна на Израел

Днес стана ясно, че Световната мюсюлманска лига (СМЛ) осъди остро действията на израелското правителство, което продължава да държи джамията „Ал Акса" затворена за мюсюлманските богомолци по време на свещения месец Рамазан, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Генералният секретар на СМЛ и председател на Организацията на мюсюлманските учени, шейх д-р Мохамед ал Иса, определи това действие като посегателство срещу светостта на ислямските светини.

Той подчерта спешната необходимост международната общност да изпълни своите правни и морални задължения, за да предотврати тези продължаващи нарушения на религиозната святост в Йерусалим.

The foreign ministers of Egypt, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Türkiye, Saudi Arabia, & Qatar condemn Israeli occupation authorities’ continued closure of the gates of Al-Aqsa Mosque/Al-Haram Al-Sharif to Muslim worshippers particularly during Ramadanhttps://t.co/3Dc1hJ2V3y pic.twitter.com/xR6sXAAb3H — Ministry of Foreign Affairs of Egypt (@MFAEgOfficial) March 12, 2026

Турският външен министър Хакан Фидан: Противопоставяме се на всеки план, който цели да провокира гражданска война в Иран

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви днес, че Турция се противопоставя на всякакви планове и опити за предизвикване на вътрешен конфликт в Иран и призова за връщане към масата за преговори, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

„Ние сме напълно против всеки план, който цели да провокира гражданска война в Иран или да разпалва конфликти по етнически или религиозни линии“, каза Фидан по време на съвместна пресконференция с германския си колега Йохан Вадефул в Анкара.

В изказването си Фидан също така призова за връщане към масата за преговори и изрази готовността на Анкара да бъде домакин на следващ кръг от преговорите между воюващите страни. „Изключително важно е преговорите да продължат. Нашата страна ще продължи да си сътрудничи с всички страни в името на мира. Готови сме да бъдем домакини на следващия кръг от преговорите“, каза той.

„Израел, следвайки експанзионистки политики, пренася мръсната си война в Ливан. Израелските атаки трябва да спрат, преди ливанската държава да се срине“, предупреди още Фидан, като призова за незабавно прекратяване на бомбардировките на Израел над Ливан.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that Ankara remains 'completely opposed to any plan that aims to provoke civil war in Iran and fuel conflicts along ethnic or religious fault lines' https://t.co/JjMJRJmoBT pic.twitter.com/V0PNH0AOM6 — Anadolu English (@anadoluagency) March 12, 2026

Германският външен министър Йохан Вадефул: Сигурността в Ормузкия проток може да бъде гарантирана единствено чрез дипломация

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че сигурността в стратегическия Ормузки проток може да бъде гарантирана единствено по пътя на дипломацията, предаде Ройтерс.

По време на посещение в Турция той подчерта, че трайното уреждане на кризата изисква диалог и координация между държавите в региона и международните партньори. По думите му е необходимо страните да обединят усилията и общите си интереси както в Персийския залив, така и в съседните региони, за да се намери изход от настоящата ситуация.

Ескалацията на напрежението последва ответните действия на Иран срещу съвместната военна операция на САЩ и Израел. Сред тях са атаки срещу кораби в Ормузкия проток - ключов морски маршрут за износ на голяма част от петрола от Близкия изток. Това доведе до почти пълно спиране на преминаването на чуждестранни плавателни съдове през протока и принуди производители в региона да намалят производството на петрол.

"Заедно трябва да намерим начин да сложим край на тази война и едновременно с това да започнем да изграждаме визия за бъдеща архитектура на сигурността в региона", заяви германският външен министър на съвместна пресконференция с турския си колега Хакан Фидан.

От своя страна, Фидан каза, че Турция се противопоставя на всякакви планове и опити за предизвикване на вътрешен конфликт в Иран, и призова за възобновяване на преговорите.

More Here → https://t.co/vnpHsCUbER pic.twitter.com/nPjKmOMwir — PiQ Newswire (@PiQNewswire) March 12, 2026

Бомбардировките няма да свалят режима в Ислямската република

Високопоставен представител на базирана в Париж иранска опозиционна организация заяви, че американско-израелската война срещу Ислямската република няма да доведе до отстраняване на клерикалното ръководство на страната, предаде Ройтерс.

Според Мохамад Мохадесин, ръководител на отдела за външна политика на Националния съвет на съпротивата на Иран (НССИ), само народно въстание, подкрепяно от вътрешната съпротива, може да предизвика подобна промяна.

Въздушните удари продължават от почти две седмици, като жертвите в Иран надхвърлят 2000 души, сред които върховният лидер аятолах Али Хаменей и редица висши представители на армията и силите за сигурност.

Отговорът на Иран предизвика хаос сред енергийните пазари и транспортните връзки и също така доведе до разространение на конфликта в други страни в Близкия изток. Същевременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция затегна контрола си върху властта и заплаши да смаже всеки опит за бунт.

"Дванайсетдневната война през юни и сегашната война, която се води вече 12 дни, доказаха, че бомбардировките не могат да свалят режима", каза Мохадесин на пресконференция във френската столица.

"Дори и да се разположат на терен 50 000 войници, ще трябва и подкрепа от иранския народ. Нужно е народно въстание. Комбинацията от тези 50 000 или 20 000 или какъвто и да е друг брой (военни) с народно въстание осигурява нужната сила за сваляне на режима", добави Мохадесин.

Той обаче отбеляза, че не смята разполагането на американски военни на терен за реалистична възможност. НССИ е коалиция от ирански опозиционни формации, оглавявана от "Муджахидин и Халк" (Муджахидините на народа) - групировка, която до 2012 г. САЩ бяха обявили за терористична. Дейността на "Муджахидин и Халк" е забранена в Иран и не е ясно доколко движението има подкрепа сред населението.

Мохадесин призна, че НССИ не може сам да свали режима в Иран, но прогнозира, че след прекратяването на въздушните удари в Иран отново ще избухнат масови протести, които в крайна сметка могат да променят баланса.

The U.S. and Israel underestimated Iran's capabilities and it's unlikely the regime will collapse, according to a Middle East analyst, who warned that Iran could now be more determined to obtain nuclear weapons. https://t.co/BH77fz76G9 — CBS Miami (@CBSMiami) March 12, 2026

Иран заплаши да атакува електроенергийната инфраструктура в региона, ако САЩ направят същото

Иран ще атакува електроенергийни обекти в региона, ако американският президент Доналд Тръмп изпълни заплахите си да атакува иранските, заяви днес ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от Франс прес.

„Ако те направят това, целият регион ще бъде потопен в мрак за по-малко от половин час, а тъмнината осигурява много възможности за преследване на американски войници“, написа Лариджани в социалната мрежа Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че американските сили могат да спрат електроснабдяването в Иран „в рамките на един час“.

🇮🇷 Iran threatens the region could face a blackout within 30 minutes if Iran's power grid is destroyed by the US. pic.twitter.com/Wl4dYa0xNM — Crypto Rover (@cryptorover) March 12, 2026

Израелската армия издаде нови предупреждения за евакуация в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) издадоха нови предупреждения за евакуация в района на Южен Ливан, като жителите му бяха призовани да се преместят на север от река Захрани, предаде Ройтерс.

Новите зони за евакуация, които са отбелязани с червено на карта, публикувана от говорител на ЦАХАЛ в социалната мрежа "Екс", означават, че армията на Израел е наредила на цивилни да напуснат 10% от ливанската територия.

Новите израелски удари отнеха живота на 11 души в Ливан, от които осем загинаха в крайбрежната ивица "Рамлет ал Байда" в столицата Бейрут, където се намира палатков лагер на разселени граждани. Тридесет и един човека бяха ранени.

Ударите поразиха и квартала Арамун в Южен Бейрут, който не е част от бастионите на проиранската групировка "Хизбула". Там загинаха трима души, а едно дете беше ранено, съобщи министерството на здравеопазването на Ливан.

Израел заплаши да разшири сухопътните си операции срещу Ливан, срещу който води мащабна военна кампания с въздушни удари, отбелязва Ройтерс.

"Предупредих ливанския президент, че ако правителството му не може да установи контрол над територията на Ливан и не е способно да попречи на "Хизбула" да застрашава и атакува северните части на Израел, то ние сами ще превземем тази територия, за да поемем фактическия контрол над нея", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац на фона на изявленията на "Хизбула" за нови атаки срещу Израел.

Снощи ЦАХАЛ обяви, че е започнал нова серия от широкомащабни удари по южните предградия на Бейрут, бастион на "Хизбула", който е обект на редовни бомбардировки и чиито жители до голяма степен го напуснаха.

Според данни на ливанските власти войната е отнела на този етап живота на 687 души, в това число 98 деца и 52 жени, и е принудила повече от 800 000 души да напуснат домовете си.