Брад Пит снима филм в исторически хотел в Гърция, свързан с Аристотел Онасис

Х оливудската звезда Брад Пит снима в исторически хотел в Гърция, в който е отсядал и Аристотел Онасис, съобщават гръцките медии.

През февруари американският актьор пристигна в Гърция, където се снима международната филмова продукция "Ездачите" (The Riders").

Първоначално снимачният екип беше на остров Хидра в Егейско море, където детайлно беше пресъздадена обстановка от 80-те години на миналия век. След това снимките продължиха в град Халкида в централната част на Гърция, където снимачният процес беше уловен от гръцката телевизия "Скай".

В началото на март Брад Пит беше в Атина, където множество фенове го очакваха часове наред пред сградата на кметството, съобщава електронното издание на в. "Етнос".

Следващата локация за продукцията е в Неа Макри, област Атика, където тези дни снимките продължават в хотел Ниреус (Nireus Hotel), избран заради автентичната атмосфера, която препраща към епохата на 80-те, съобщава електронното издание на вестник "Прото тема".

Известно е, че в хотела е отсядал емблематичният гръцки корабособственик Аристотел Онасис и други популярни личности от края на миналия век.

В момента комплексът, който се намира в близост до морето и е разположен на площ от 4500 квадратни метра, се продава за десет милиона евро.

Хотелът е бил декор в стари гръцки филми и телевизионни сериали, допълва изданието.

"Прото тема" съобщава, че в Гърция е и приятелката на Брад Пит Инес де Рамон, с която са плавали на яхта. Гръцките медии публикуват снимки на двойката.