Казусът "Петрохан-Околчица" се заплита: Майката Николай Златков - истината за смъртта му няма да бъде погребана

К азусът "Петрохан - Околчица" се заплита все повече. Действията, предприети днес от бащата на Николай Златков във връзка с тялото на сина ни, са извършени изцяло против моята воля и без моето съгласие, заявява майката на загиналото момче, Ралица Асенова.

"Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно - истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи", допълва тя.

Ралица Асенова посочва, че решението на бащата да предприеме действия, които на практика възпрепятстват възможността за независима проверка, е било направено без нейно знание и против ясно изразената ѝ позиция. "Аз не съм давала съгласие за подобни действия и многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината", заявява тя.

Мотивите за действията на бащата засега не са ясни на майката. "За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син. Предателството беше абсолютно непоносимо за Ники, както и лъжата", подчертава Ралица Асенова.

Тя уверява, че ще продължи да настоява за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около смъртта на сина ѝ. "Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица. На т.нар. баща на Ники само искам да кажа, че истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него. Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право", заявява майката.

