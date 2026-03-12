Белезите ѝ разказват за 8 години борба: Кристин Илиева отбеляза годишнина от тежката катастрофа, която промени живота ѝ

Н а 12 март Кристин Илиева отбеляза годишнината от тежката катастрофа, в която пострада сериозно преди осем години. В публикация на официалната си Facebook страница моделът разказва за преживяното и за процеса на възстановяване, който продължава и до днес.

„12.03 е моят ден. Моят ден, в който аз оцелях. Денят, в който животът ми се преобърна завинаги“, пише Илиева. Тя допълва, че все още се бори с травмата и търси решения за пълното си възстановяване, отбелязвайки, че въпреки трудностите успява да запази позитивизма си и благодарността към живота.

Припомняме, че инцидентът се случи на 12 март 2018 г., когато автомобилът на певицата Дивна е катастрофирал край село Българене. Според доклада от произшествието, Дивна е шофирала с превишена скорост и е навлязла в лявото платно, като е нарушила пътната маркировка. Колата е попаднала в дупка, което заедно с мократа настилка е довело до загуба на контрол, преобръщане на автомобила и удар, при който предницата на возилото се е врязала в краката на Кристин Илиева, която е пътувала без предпазен колан.

В публикацията си от тази година Кристин Илиева призовава хората да не се отказват пред трудностите и да ценят живота, като подчертава значението на подкрепата от семейството, приятелите и собствената вътрешна сила.

Следва целият пост на Кристин Илиева:

„12.03 е моят ден. Моят ден, в който аз оцелях. Денят, в който животът ми се преобърна завинаги.

Истината е, че все още продължавам да се боря с травмата, която ми беше нанесена на този ден и след това. Продължавам да търся решение за моето възстановяване.

8 години. Търся вината в себе си. Защо? Защо ми е толкова трудно? Защо имам тези изпитания? Какво толкова съм направила?

Но не се предавам!

Понякога се, но за кратко. На моменти нямам сила, на моменти не мога повече. Пълни глупости.

Благодарна съм за всеки един ден от живота ми независимо колко ми е трудно.

Друга истина…не знам как съм толкова позитивен човек, как съм толкова усмихната и от най-трагичната ситуация ще изкарам позитив. Благодаря на вътрешната си сила. Благодаря на семейството ми. Благодаря на приятелите ми. Благодаря на себе си за това, колко силен дух имам. Благодаря на Бог, че ми даде възможност да продължа напред.

И за всеки един човек, преминавайки през труден период, НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ. Не спирай да мечтаеш, да се усмихваш, да обичаш, да живееш, да бъдеш благодарен!

Обичам и обичам себе си със всеки един белег, защото това съм АЗ“, пише Кристин Илиева в публикацията си.