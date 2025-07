Кой ще наследи милионите на Ози Озбърн? Запознайте се с децата на хеви метъл легендата

О зи Озбърн – легендарният фронтмен на Black Sabbath и безспорна икона на хеви метъла – почина на 76-годишна възраст. Известен с бурната си кариера, ексцентричен начин на живот и хитовото риалити шоу "Семейство Озбърн", той оставя след себе си огромно наследство – както в културен, така и във финансов план.

Съпругата му Шарън Озбърн и шестте му деца от двата му брака скърбят за загубата на човека, когото светът познаваше като "Принцът на мрака". Но освен трайното си влияние върху музиката и поп културата, Ози Озбърн оставя и впечатляващо състояние, което ще бъде разделено между най-близките му.

Ozzy Osbourne’s family tree: What to know about wife Sharon, six kids https://t.co/jMoy8Z99LX pic.twitter.com/g6xnGVJg0I

По данни на Celebrity Net Worth, състоянието на Ози Озбърн се оценява на приблизително 220 милиона долара. То е натрупано благодарение на десетилетия на успех – както с Black Sabbath, така и като солов изпълнител, и е подсилено от приходите от "Семейство Озбърн", риалити шоуто на MTV, в което семейството му участваше. През първия сезон той печели 20 000 долара на епизод, а през втория – цели 5 милиона.

Средствата му ще бъдат разделени между съпругата му Шарън и децата от двата му брака.

Елиът е биологичен син на първата съпруга на Ози – Телма Райли. Рок легендата го осиновява след брака им през 1971 г. Роден през 1966 г., Елиът е на 59 години и е признат театрален актьор, предпочитащ да стои далеч от светлините на прожекторите.

