Близките на Ози Озбърн с първи думи след смъртта му

К ели Озбърн каза, че е загубила „най-добрия си приятел“ след смъртта на баща си Ози Озбърн, пише Би Би Си (BBC). Пионерът на хеви метъла почина във вторник на 76-годишна възраст. Той си отиде само няколко седмици след като участва с Black Sabbath на голям прощален концерт в родния си град Бирмингам.

Концертът беше особено трогателен за дъщеря му Кели, която се сгоди зад кулисите

за дългогодишния си партньор Сид Уилсън от групата Slipknot. Много членове на семейството бяха във Вила Парк, за да подкрепят „Принца на мрака“ за това, което се оказа последното му изпълнение.

През 2003 г. баща и дъщеря Озбърн издадоха кавър на песента Changes на Black Sabbath, която достигна номер едно в британската класация за сингли. В първите си коментари след смъртта му, Кели Озбърн публикува началния текст на песента в стори в Instagram с емоджи на разбито сърце: „Чувствам се нещастна, толкова съм тъжна.

Загубих най-добрия приятел, когото някога съм имала“.

A father and a daughter once performed about 'Changes', now it is the whole world that feels every word a little deeper. Ozzy and Kelly Osbourne, throwback to 2004, Olympic Torch Concert. pic.twitter.com/NCXyHEyDVS

По-рано сестрата на Ози Озбърн разкри сърцераздирателното съобщение, което е получила от него преди смъртта му, пише Daily Mail. Сестрите му Джийн Пауъл, на 85 години, и Джилиън Хеминг, на 80 години, разкриха, че за последно са получили вест от „Принца на мрака“ в нощта на шоуто на 5 юли.

Двете сестри казаха, че Ози не е могъл да повярва колко хора са се събрали да видят него и колегите му от групата, докато е пътувал по Лодж Роуд в Бирмингам, близо до мястото, където е живяло семейството му.

Джийн каза, че се е

„развълнувала силно“, когато е видяла тълпите на стадиона, чакащи да видят брат ѝ,

но не е успяла да си поговори много с него онази вечер, въпреки че е получила съобщение от него след шоуто. „Получих съобщение от него, докато е пътувал по Лодж Роуд, където живеехме близо до стадиона“, каза тя пред The Mirror. „Той каза, че не може да повярва, че всички тези тълпи вървят по нашата стара улица, за да го гледат как свири, беше изумен“, добавя тя.

Ozzy Osbourne’s sisters are heartbroken, sharing his final words before his death at 76: “I can’t wait to come back.” Even in pain, he was still their “crazy” John. Link in bio for our daily Substack! https://t.co/Xe6pYaD34N pic.twitter.com/sXAugLMVPu