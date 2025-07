"Принцът на мрака" и икона на рока: Кой беше Ози Озбърн

О зи Озбърн, чийто радостен образ на "Принца на мрака" го превърна в една от най-емблематичните фигури в историята на рока, е починал на 76-годишна възраст, пише The Guardian .

В изявление на семейство Озбърн се казва:

"С повече тъга, отколкото думите могат да изразят, съобщаваме, че нашият обичан Ози Озбърн си отиде тази сутрин. Беше заобиколен от семейството си и обгърнат от любов. Молим всички да уважат личното ни пространство в този труден момент."

Причина за смъртта не беше посочена, макар че Озбърн страдаше от редица здравословни проблеми през последните години.

the way ozzy osbourne lived his life, its a miracle he even made it to 76. he changed the history of music forever… there will genuinely never be anyone else like him man. this one fuckin hurts



the godfather of metal, prince of darkness, rest easy 🕊️ pic.twitter.com/JzZSsxvIWw — SK⚡️ (@raptalksk) July 22, 2025

Кой беше Ози Озбърн?

Озбърн бе един от най-противоречивите и легендарни образи в рок музиката, новатор, чийто зловещ глас даде живот на хеви метъла, шоумен, известен със скандални постъпки, сред които и ухапването на глава на прилеп на сцената, човек, водил битка със зависимостите и осъден за опит за убийство на съпругата си, а по-късно, звезда на риалити шоу, прочута с обърканите му реакции към семейния живот в The Osbournes.

Смъртта му настъпва по-малко от три седмици след като се сбогува с публиката на сцена.

На 5 юли Озбърн се събра с оригиналния състав на Black Sabbath за първи път от 2005 г. насам на концерта Back to the Beginning, звездна прощална вечер с участието на някои от най-големите имена в метъла. "Бях прикован на легло в продължение на шест години. Нямате представа как се чувствам", каза той тогава на публиката, визирайки продължителните здравословни проблеми, включително форма на Паркинсон и множество операции на гръбначния стълб. "Благодаря ви от цялото си сърце."

Роден като Джон Майкъл Озбърн през 1948 г. в квартал Астън на Бирмингам в семейство на работници, той израства в бедност и преживява тежко детство. На 11-годишна възраст е жертва на сексуално насилие от по-големи момчета.

Прекарва време в затвора за кражби, като по-късно признава: "Бях пълен неудачник."

Средата на индустриален, работнически Бирмингам оказва силно влияние върху звученето на Black Sabbath, групата, която той основава с Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд. Дебютният им албум Black Sabbath излиза през 1970 г., последван от класиката Paranoid, съдържаща химни като Iron Man и War Pigs. Следващите им албуми полагат основите на хеви метъла, като Master of Reality вдъхновява по-бавното звучене на дуум метъла.

Ozzy Osbourne dies at 76 just weeks after ‘farewell’ show https://t.co/fZzJOvooeC — SNYDE (celebrity • entertainment news) (@snydenydn) July 22, 2025

Озбърн записва още пет албума с групата, но през 1979 г. е изгонен заради тежката си зависимост от алкохол и наркотици. Заменен е от Рони Джеймс Дио. Въпреки това, през 2013 г. се завръща за албума 13, който оглавява класациите в САЩ и Великобритания. Финалният концерт на Black Sabbath се състои в Бирмингам на 4 февруари 2017 г.

Като солов артист, Озбърн дебютира с Blizzard of Ozz, получил петкратна платинена сертификация в САЩ. Следват още 10 студийни албума, включително Ordinary Man (2020), с участието на Post Malone, Travis Scott и Елтън Джон.

Сред най-известните му инциденти остава случката от 1982 г., когато ухапва глава на мъртъв прилеп, мислейки го за сценичен реквизит. По-късно получава ваксина против бяс. Година по-рано, по време на среща със звукозаписна компания, отхапва главите и на два гълъба - акт, който първоначално трябвало да символизира мир.

През 80-те и 90-те има редки, но запомнящи се хитове, сред които Bark at the Moon (1983) и Perry Mason (1995). През 2003 г. достига №1 с песента Changes, която е дует с дъщеря му Кели.

Със съпругата си Шарън има още две деца, Джак и Ейми, а от първия си брак с Телма, Джесика и Луис. Бракът му с Телма се разпада заради алкохолизма му, а самият Озбърн признава, че не помни дори раждането на децата си от този период.

Ozzy Osbourne, the singular metal legend whose Black Sabbath virtually invented heavy metal and in later years became a reality TV pioneer, has died at the age of 76.



More on his life and legacy 🖤 https://t.co/WNp5Npnexc pic.twitter.com/HN2qD58Fve — Rolling Stone (@RollingStone) July 22, 2025

През 1982 г. се жени за Шарън, която става негов мениджър и ключова фигура в изграждането на огромното им състояние. През 1996 г. тя основава Ozzfest – фестивал, който се превръща в едно от най-големите събития в метъл календара.

През 2018 г. съвместното им богатство е оценено на 196 млн. долара.

През 1989 г. Озбърн е арестуван за опит за убийство на Шарън, след като я удушава в пияно състояние. Той описва преживяното в интервю от 2007 г. като момент на пълна загуба на контрол. Двамата по-късно се сдобряват, но се разделят за кратко през 2016 г. заради негова извънбрачна връзка.

Между 2002 и 2005 г. семейството му участва в риалити шоуто The Osbournes, което показва техния ежедневен живот в цялата му хаотичност. През 2002 г. шоуто печели наградата "Еми" за най-добра риалити програма.

През 2003 г. Озбърн претърпява тежка катастрофа с АТВ, при която чупи врата, ключица и ребра. Остава без пулс за минута и половина. През 2005 г. е диагностициран с Паркинов синдром.

"Ozzy Osbourne, Black Sabbath frontman and icon of British heavy metal, dies aged 76 | Ozzy Osbourne | The Guardian" https://t.co/PL2C4tJQzC — Claire 'CB' Butler (@CLButler76) July 22, 2025

След години на трезвеност, през 2013 г. признава, че отново е посегнал към алкохола и наркотиците, но се ангажира да се върне към трезвия живот.

През 2019 г. стартира последното си световно турне No More Tours 2, което обаче е прекъснато заради здравословни проблеми. През 2020 г. обявява, че страда от болестта на Паркинсон, а през 2022 г. претърпява операция на гръбначния стълб. В следващите години преминава през редица терапии и иновативни лечения, включително с помощта на кибернетични технологии.

В интервю от май 2025 г. за Guardian, Озбърн признава, че изпада в дълбока депресия заради лечението: "Шарън видя, че съм в Град на отчаянието, и ми каза: Имам идея. Това ми даде причина да ставам сутрин."

Тази идея се превръща в концерта Back to the Beginning на стадион "Вила Парк", последният му концерт. Озбърн излиза на сцената, седнал на трон, украсен с прилепи, и изнася вдъхновяващо изпълнение. "Аз съм Железният човек – побеснейте!", провиква се той пред публиката.

Концертът включва и участия на Metallica, Slayer и Guns N’ Roses, прощален поклон пред човек, който завинаги промени историята на рока.