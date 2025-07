„Все още съм жив“: Последното видео на Ози Озбърн два дни преди смъртта му

М узикалната легенда Ози Озбърн беше видян да прекарва време със семейството си в трогателно последно видео, споделено едва два дни преди да почине на 76-годишна възраст, пише Daily Mail.

Озбърн почина във вторник, само седмици след като се качи на сцената за последно изпълнение с Black Sabbath. Семейството му потвърди тъжната новина в официално изявление.

