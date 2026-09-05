Испания разреши мигрантски лагер в пристанището на Сеута въпреки съпротивата на местните власти

Испанското правителство пое контрола над пристанището на Сеута и разреши изграждането на временен палатков лагер за мигранти въпреки съпротивата на местните власти.

Кметът Хуан Хесус Вивас предупреждава, че пристанището е жизненоважно за снабдяването на града, а наблизо се намира голямо горивно депо.

След масовото незаконно влизане на около 72 000 мигранти в края на юли, около 5000 все още са в Сеута, което засилва напрежението около настаняването им.

Стотици мигранти протестираха в Сеута

Лявото правителство на Испания се намеси в спор с властите на испанския град Сеута в Северна Африка заради настаняването на мигранти, като пое контрола над пристанището, предаде ДПА.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте е подписал заповед, с която разрешава изграждането на временен палатков лагер за мигранти в района на пристанището, въпреки че местните власти се обявиха против това, съобщиха днес испанската държавна държавна телевизия и други испански медии.

Така Пуенте е разрешил изграждането на лагера въпреки решението на местните власти да не бъде изграждан такъв.

Властите на Сеута, начело на които е Хуан Хесус Вивас, вчера се обявиха против изграждането на такъв палатков лагер в района на пристанището. Вивас е посочил, че пристанището е от жизненоважно значение за снабдяването на територията, а наблизо се намира и голямо горивно депо.

Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута

По-рано властите на Сеута се противопоставиха и на временното настаняване на мигранти в неизползвана фабрика, бивша военна болница и спортни центрове.

В момента в квартал „Лос Росалес“ се изгражда още един лагер за около 900 души, където се състояха протести на местни жители.

По данни на властите на 30 и 31 юли около 72 000 мигранти незаконно влязоха в Сеута.

Повечето се върнаха обратно в рамките на часове. Въпреки това повече от месец по-късно около 5000 мигранти все още се намират на територията на испанския град, който е с площ от приблизително 18 квадратни километра.