Трима от Обречените излизат в битка за блага на Арената на “Игри на волята”

О тлъченото племе на Обречените ще получи шанс да си осигури ценни запаси в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Обитателите на Блатото ще трябва да излъчат трима избраници, които да ги представляват на бойното поле в опит за спечелването на огън и хранителни запаси.

Източник: NOVA

Преди Жълтите в епичен сблъсък едни срещу други ще се изправят тримата капитани на Вулканите, Ураганите и Канарите. До Велизар, Емил и Ивайло ще застанат и шестимата номинирани - Теодора, Марио, Елица, Йоанна, Жани и Кристина.

Източник: NOVA

Победителят от капитанското съревнование ще получи правото да спаси един от застрашените воини - избор, който може да се окаже ключов за стратегическото развитие на Войната на племената.

Кой капитан ще триумфира и ще успеят ли Обречените да се сдобият с ценни за отбора блага, ще разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

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