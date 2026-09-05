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Робърт Патинсън разкри защо е поел ролята на Крис Хансен в „Праймтайм“

Британската звезда определя образа като „неустоим“ и признава, че пресъздаването му е било изключително трудно

5 септември 2026, 22:04
Робърт Патинсън
Робърт Патинсън   
Източник: Getty Images
  • Робърт Патинсън първоначално е бил продуцент на „Праймтайм“, но в крайна сметка сам изпълнява главната роля на Крис Хансен, която определя като „неустоима“ и изключително трудна.
  • Филмът разглежда реалната операция „To Catch a Predator“ и сблъсъка между журналистически, телевизионни и лични амбиции около разследвания за сексуални посегателства над непълнолетни.
  • „Праймтайм“ дебютира във Венеция, където Патинсън споделя прожекторите с Ноел и Лиъм Галахър; във фестивалната програма има и два филма с българско участие.

 Тройна доза Робърт Патинсън

Робърт Патинсън първоначално не е възнамерявал да играе Крис Хансен във филма „Праймтайм“ (Primetime), чиято световна премиера е днес на кинофестивала във Венеция, но в крайна сметка по думите му ролята се оказала „неустоима“, предаде Асошиейтед прес.

„Опитвах се да развия ролята така, че да бъде възможно най-добрата за някой друг актьор, но постепенно все повече се привързах към нея“, каза Патинсън на кинофестивала.

Британският актьор първоначално е бил продуцент на филма, посветен на риалити поредица „Да уловиш хищник" (To Catch a Predator) на американската телевизия Ен Би Си. Той и сътрудниците му обаче установили, че не могат да обсъждат проекта, без да имитират Хансен, макар че актьорът признава, че му е било „много трудно“ да пресъздаде акцента му.

„Това беше повече от всяка друга роля, която съм изпълнявал, просто тежка работа“, каза Патинсън.

Самият той е бил сред причините режисьорските функции да бъдат поверени на Ланс Опенхайм, който дотогава е режисирал единствено документални филми. Опенхайм е познавал Крис Хансен и се е интересувал от феномена, което е създал. Нещата обаче се променили, когато съпругата на режисьора му изпратила видео, в което Хансен се появява в ролята на самия себе си.

„За мен това беше чудесен герой, чудесна тема. Човек, който се превърна в образ..., който прие „мемето“ на самия себе си“, каза Опенхайм.

Сценарият на „Праймтайм“ е на Аджон Сингх. Филмът вече предизвика дискусии и заглавия в медиите само с трейлъра си и темата, която разглежда. Той е вдъхновен от статията на журналиста Люк Дитрих „Tonight on Dateline This Man Will Die“ („Тази вечер в Dateline този човек ще умре“), публикувана в списание „Ескуайър“, която разказва за операция от 2006 г. в Тексас. При нея телевизионното предаване To Catch a Predator и полицията залавят мъже, заподозрени в сексуални посегателства над непълнолетни. Сред тях е помощник-окръжният прокурор Бил Конрад, който се самоубива, когато полицейски служители пристигат в дома му, а пред него са разположени телевизионни камери.

В режисьорската си бележка Опенхайм посочва, че е искал да проследи „различните амбиции“ на хората, които са част от този механизъм – журналист, борещ се за кауза, телевизионен продуцент, воден от личен интерес, и мечтател от Холивуд – които се сблъскват в момент на криза.

Хансен не е участвал в създаването на филма и неколкократно е коментирал публично продукцията. Той е казвал, че винаги е смятал, че Денис Лиъри би трябвало да го изиграе, и е поставял под въпрос мотивите на създателите. Хансен е бил поканен да гледа филма преди фестивала, но не е приел заради споразумението за конфиденциалност, което е трябвало да подпише. Според медийни публикации той е закупил рекламно време, което да бъде излъчвано преди прожекциите на „Праймтайм“, когато филмът излезе по кината на 25 септември, пише Асошиейтед прес.

Попитан за рекламите, Патинсън каза, че просто се надява Хансен да хареса филма.

„Колкото повече гледате предаването, толкова повече усещате нещо магнетично в неговото присъствие. Нещо от това, което той прави, е причината хората да продължават да говорят за това предаване 20 години по-късно“, каза Патинсън.

Филмът е и актьорски дебют на певицата Фийби Бриджърс, която определи участието си като предизвикателство.

„Определено беше много плашещо. Когато Ланс ме попита, първоначално му казах: „Няма начин, човече“, каза Бриджърс.

За Патинсън „Праймтайм“ е поредното му обсъждано превъплъщение в успешна за него година, в която той вече участва във филмите „Драмата“ и „Одисеята“, а предстои и „Дюн: Част трета“.

С график, запълнен за около две години напред, и новородено дете у дома, Патинсън премина директно от „Драмата“ към „Праймтайм“, а след това към „Одисеята“.

„Определено чувам малко от Крис Хансен в „Одисеята“, когато я гледам“, пошегува се той. По думите му обаче, „щом веднъж наберат скорост, нещата всъщност, странно, не са толкова трудни“.

Патинсън не е единствената известна британска звезда на остров Лидо днес, 5 септември. Членовете на „Оейзис“ Ноел и Лиъм Галахър също са във Венеция за световната премиера на документалния филм за повторното събиране на групата Oasis: Don't Look Back in Anger.

След редица звездни моменти на фестивала – от наградата за цялостен принос на Джордж Клуни до емоционалните аплодисменти за изпълнението на Джон Малкович във Wild Horse Nine – съчетанието от Патинсън и „Оейзис“ в един и същи ден се очертава като един от най-бляскавите моменти на тазгодишния фестивал.

БТА припомня, че два филма с българско участие са включени в селекцията на 83-тия Международен кинофестивал във Венеция. Това са най-новият филм на грузинския режисьор Леван Когуашвили – „Гурия“ (Guria) - българска копродукция, реализирана с участието на продуцента Стефан Китанов и с подкрепата на Националния филмов център, и международната копродукция „До края на деня" (Сърбия-България-Словения-Черна Гора) на режисьора Йелена Максимович.

Световната премиера на „Гурия“ ще бъде на 9 септември от 21:00 ч. в зала „Джардино“, а следващата прожекция на филма е на 10 септември от 9:00 ч., сочи официалната програма на Венецианския кинофестивал. На 9 септември ще са първите прожекции и на „До края на деня“, които са в рамките на състезателната програма „Хоризонти“, а публичните прожекции на филма са на 10 септември от 17:00 ч. и на 11 септември от 16:30 ч.

Източник: БТА, Анелия Узунова    
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