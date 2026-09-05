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Пепи от “Игри на волята” е уникален! Ивет Лалова и Павел говорят за новия сезон в “След Игрите Podcast”

79 дни без почивка продължават снимките на риалити формата, разказаха двамата

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С нимките на осмия сезон на „Игри на волята“ продължават 79 дни без почивка. Това разказаха Ивет Лалова и Павел Николов в подкаста „След Игрите“.

Двамата са сред гостите в новия сезон на подкаста, който вече има и нова водеща - Симона Ръждавичка. В разговора те разказаха за периода, прекаран в Дуранкулак, и за промените в живота им след почти два месеца и половина, свързани със снимките на предаването.

Лалова и Николов коментираха и някои от участниците в осмия сезон. Сред имената, които обсъдиха, са Пепи, Марио, Бате Емо и Исус.

  • 79 дни снимки без почивка

По време на разговора беше разкрита продължителността на снимачния период на „Игри на волята“.

„Снимките на „Игри на волята“ продължават 79 дни без почивка“, стана ясно в епизода на „След Игрите“.

Ивет Лалова и Павел Николов разказаха и как периодът в Дуранкулак се е отразил на ежедневието им.

За Лалова това е означавало промяна в начина, по който се грижи за двегодишния си син Тиаго. Тя сподели, че след две години почти ежедневна грижа за него е успяла да остави контрола в ръцете на своите близки.

„Най-накрая оставих контрола в ръцете на близките си“, разказа Лалова.

Тя говори и за живота си след завръщането от снимките на предаването.

  • Изненади за двамата гости

Епизодът на „След Игрите“ включваше и две лични видеообръщения към гостите.

Съпругът на Ивет Лалова - Симоне Колио, изпрати видео, в което благодари на съпругата си за подкрепата и за грижите за техния двегодишен син Тиаго.

Колио сподели и че се гордее с представянето на Лалова в „Игри на волята“.

Павел Николов също получи изненада. Неговата годеница Криси, която е участник в предаването, записа видеообръщение към него. Тя го направи въпреки страха си от камера.

  • Разказ за лятото

В подкаста Павел Николов разказа и за своето лято и за преживяванията си по време на периода, свързан със снимките на предаването.

Той сподели и лична история, която предизвика емоционална реакция у Симона Ръждавичка и Ивет Лалова.

Всичко за "Игри на волята" 8 може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTubeОфициалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

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