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МВнР оказва правна подкрепа на Ива Михайлова по казуса в РСМ

Външният министър Велислава Петрова увери майката на 23-годишната българка, че страната ни остава ангажирана с казуса

5 септември 2026, 21:12
МВнР оказва правна подкрепа на Ива Михайлова по казуса в РСМ
Източник: БТА
  • Външният министър Велислава Петрова увери майката на 23-годишната Ива Михайлова, че България ще положи всички усилия за справедливо и бързо разрешаване на случая.
  • МВнР оказва правна и институционална подкрепа заради отказа на властите в Северна Македония Ива да получи необходимото лечение в чужбина.
  • Случаят предизвика обществена и политическа подкрепа – граждани протестираха пред македонското посолство, а български депутати присъстваха на съдебното заседание в Кочани.

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

Българското правителство ще положи всички усилия за постигане на справедливост по казуса на Ива Михайлова, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова, която се срещна днес с Христина Михайлова, майка на младото момиче. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Министър Петрова изрази институционалната, но и личната си загриженост и съпричастност към тежкото здравословно състояние на 23-годишната българка и трудната ситуация, в която се намират тя и нейното семейство, посочиха от МВнР. 

Външният министър запозна Христина Михайлова с действията, които МВнР е предприело до този момент във връзка с отказа на властите в съседната страна да бъде разрешено на Ива да получи необходимото ѝ лечение в чужбина. България оказва необходимата подкрепа от гледна точка осигуряването на най-добрата правна защита по казуса, информираха от външното ни министерство. 

Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, ще присъстват и български депутати

Министър Петрова подчерта, че страната ни остава непоколебимо ангажирана в усилията за бързо и успешно приключване на случая. "Моля Ви да предадете на Ива, че не е сама и може да продължи да разчита на нашата подкрепа в този труден за нея и Вас момент", заяви още Петрова, цитирана в съобщението. 

На 31 август граждани се събраха в подкрепа на Ива Михайлова пред посолството на Република Северна Македония в София. Демонстрацията е организирана от фондация "Македония".

В последния ден на август в Кочани, Република Северна Македония, се състоя съдебно заседание по делото срещу Ива Михайлова, на което присъстваха народни представители от българския парламент, за да проследят хода на делото и спазването на правото на Михайлова на справедлив процес. В Кочани бяха депутатите Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ("Прогресивна България"), Георг Георгиев и Красимир Терзиев (ГЕРБ), Елисавета Белобрадова ("Демократична България"), Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев ("Възраждане").

Източник: БТА, Юзлем Тефикова    
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