България

Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ямбол

При сблъсък между два автомобила край изхода на Ямбол двама души са загинали на място

5 септември 2026, 21:17
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ямбол
Източник: iStock
  • Двама души са загинали на място при тежка катастрофа между два автомобила на пътя Ямбол–Сливен, близо до изхода на Ямбол.
  • Инцидентът е станал минути след 19:00 часа, като едната кола се е запалила; на място са изпратени пожарна и „Пътна полиция“.
  • Движението в участъка е напълно затворено заради разследването, а автомобилите се пренасочват през Кабиле и Дражево.

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол 

Двама души са загинали на място при тежка катастрофа на пътя между Ямбол и Сливен, съобщиха по първоначални данни от Областната дирекция (ОД) на МВР. Сигналът за инцидент с две коли, едната от които се е запалила, е постъпил минути след 19:00 часа. На място - в близост до изхода на Ямбол, са изпратени екипи на пожарната и "Пътна полиция".

В момента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затворено. Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно, посочиха още от ОД на МВР.

Източник: БТА,  Севдалина Кръстева    
катастрофа Ямбол Сливен загинали тежка катастрофа пътен инцидент затворен път Пътна полиция запалена кола обходен маршрут
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Наталия Ефремова: Планираме преглед на пенсионната формула

Наталия Ефремова: Планираме преглед на пенсионната формула

Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за мирни преговори за Украйна

Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за мирни преговори за Украйна

МВнР оказва правна подкрепа на Ива Михайлова по казуса в РСМ

МВнР оказва правна подкрепа на Ива Михайлова по казуса в РСМ

САЩ: Опитът за атака с дрон в Лайпциг е тревожен хибриден акт

САЩ: Опитът за атака с дрон в Лайпциг е тревожен хибриден акт

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Honda гони „изключително големи“ съкращения на разходи, повече китайски части

Honda гони „изключително големи“ съкращения на разходи, повече китайски части

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 3 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 3 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 3 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сърбия се сбогува с Ратко Младич

Сърбия се сбогува „Касапина от Босна“

Свят Преди 1 час

На церемонията присъстваха сръбският министър на правосъдието и представители на Република Сръбска

Унгария отваря врати за украински мъже, бягащи от мобилизацията

Унгария отваря врати за украински мъже, бягащи от мобилизацията

Свят Преди 1 час

Правителството в Будапеща запазва действащите национални правила за предоставяне на закрила

Александър Вучич

Управляващата СПП избра президента Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер

Свят Преди 2 часа

Управляващата Сръбска прогресивна партия официално издигна президента за министър-председател, ако спечели предстоящия вот

<p>Гръцки изтребител се разби по време на авиошоу, двама пилоти са в неизвестност</p>

Гръцки изтребител Phantom F4 се разби по време на авиошоу край Атина

Свят Преди 3 часа

Двуместният самолет е катастрофирал при маньовър на малка височина по време на Атинската седмица на авиацията

САЩ удариха три ирански петролни танкера, след като обявиха, че са били атакувани техни военни кораби

САЩ удариха три ирански петролни танкера, след като обявиха, че са били атакувани техни военни кораби

Свят Преди 3 часа

CENTCOM съобщи, че танкерите са били поразени край остров Харг, Ормузкия проток и в Оманския залив

Лучано Павароти

„Троянският кон на Москва“: Гласът на Павароти прозвуча в политическо видео без съгласието на семейството му

Свят Преди 3 часа

Роднините на прочутия италиански тенор заявиха, че никога не са давали разрешение за използването на гласа, името или самоличността му

Първи воин отпада от “Игри на волята” 8 тази вечер

Първи воин отпада от “Игри на волята” 8 тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Петимата номинирани ще участват в Съвета на осъдените

Дитмар Войдке, министър-председател на провинция Бранденбург и дългогодишен член на Германската социалдемократическа партия

Тревога в партията на Шолц: Германската ГСДП е в най-тежкото положение в 163-годишната си история

Свят Преди 4 часа

Партията, която управлява заедно с ХДС/ХСС, получава едва 13% подкрепа според актуално социологическо проучване

Иван Демерджиев

Иван Демерджиев за ареста на Стоян Колев: Сезонът приключи преди GTA VI

България Преди 4 часа

Издирваният инфлуенсър е бил установен и задържан в Испания, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев

Община Исперих обяви тридневен траур след двойното убийство и самоубийство

Община Исперих обяви тридневен траур след двойното убийство и самоубийство

България Преди 5 часа

Община Исперих обяви траур от 6 до 8 септември и отмени всички организирани културни, спортни и развлекателни прояви

Изглед към пристанището на град Дувър в Югоизточна Англия

Маскирани демонстранти превзеха улиците на Дувър

Свят Преди 5 часа

Десетки демонстранти блокираха улици и кръстовища около големия пристанищен комплекс в Югоизточна Англия

Златен пръстен-печат

Уникален златен пръстен-печат на византийска аристократка откриха край Златоград

Любопитно Преди 5 часа

Пръстенът носи надпис „На севаста Мария Скулена“ и според анализа е изработен през 30–50-те години на XIV век

Платформата "Знам цените" показва къде е по-скъп животът - у нас или в Гърция

Платформата "Знам цените" показва къде е по-скъп животът - у нас или в Гърция

България Преди 5 часа

Сравнение на „Знам цените“ с данни на Евростат и големи супермаркети показва значителни разлики при храните

<p>Германия поиска от ЕС по-строги ограничения за туристическите визи на руснаци</p>

Германия призова ЕС за по-строги ограничения за туристическите визи на руснаци

Свят Преди 5 часа

Берлин смята, че броят на издаваните визи тип С за руски граждани, пътуващи с туристическа цел, остава твърде висок

Доналд Тръмп

Тръмп ще използва самолета, който му подариха от Катар, въпреки въпросите около сигурността му

Свят Преди 6 часа

Президентът на САЩ планира отново да използва луксозния Boeing, въпреки въпросите за нивото на защитата му

Гергана Петрова

Гергана Петрова обяви, че ще съди Иван Демерджиев заради публично разгласена информация

България Преди 6 часа

Задържаната в Струмяни Гергана Петрова твърди, че спрямо нея са били извършени нарушения, сред които разгласяване на служебна и следствена тайна, злоупотреба с власт и клевета

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Събота вечер е. И този път не чакам никого

Edna.bg

Госпожа Роналдо превзе Венеция: Джорджина се появи за първи път след сватбата и всички гледаха бижутата ѝ

Edna.bg

Христо Янев под викове "Оставка": Поемам отговорност за моите грешки

Gong.bg

Васил Петров: Това, което работим, дава резултат

Gong.bg

Тежка катастрофа по пътя Ямбол-Сливен, двама са загинали

Nova.bg

Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството

Nova.bg