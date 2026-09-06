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Пихоложката Кристина Вутева беше елиминирана от “Игри на волята”

Тя даде първото си ексклузивно интервю в подкаста “След Игрите”

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 10:29
Пихоложката Кристина Вутева беше елиминирана от “Игри на волята”

П ървият отпаднал участник в „Игри на волята” 8 е ясен. Психоложката и бивша състезателка по шорттрек Кристина Вутева отпадна от надпреварата след елиминационна битка срещу своята съплеменничка Жани и състезателката по калистеника Константинели.

Вечерта в Дивия север започна с участие в първото издание на Съвета на осъдените. Там номинираните получиха възможност да изпробват късмета си срещу съдбата. Теодора и Йоанна си осигуриха спасение, Жани - забавен старт в битката за оцеляване, Кристина - лишаване от храна, а Марио - изгнание на Блатото.

След пристигането си при отлъчените, бившият воин на Червените реши да даде шанс на младата спортистка Константинели да участва в елиминационния сблъсък, след който да се присъедини към голямата игра. В битката трите Амазонки се изправиха пред поредица от сложни предизвикателства. Професионалната танцьорка Жани постигна победа в последните секунди, Константинели се класира на второ място, а Кристина беше елиминирана.

Темпераментната психоложка е следващият гост в официалния подкаст на предаването - “След Игрите”. Там тя разказа за върховете и трудностите в голямата игра, за богатата си спортна кариера и за фаворитите ѝ за крайната победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Тази вечер на Арената в Дуранкулак започва LactoFlor - Битка на звездите, в която някои от най-запомнящите се воини в историята на “Игри на волята” ще се впуснат в зрелищни дуели. Дванадесет мъже и дванадесет жени ще влязат в безкомпромисен сблъсък на сила, воля и стратегия. Те ще се състезават по двойки (мъж и жена), а на финала най-добрият тандем ще завоюва и награда от 20 000 евро.

Гледайте следващия епизод на най-екстремното риалити в неделя, 6 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
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