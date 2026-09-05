Иран заплаши САЩ с по-тежки удари по американски военни обекти

Илюстративно изображение: плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут

Иранската армия заплаши с „по-тежки“ ответни удари срещу американски военни обекти в региона, ако атаките срещу ирански кораби продължат.

Заплахата идва, след като САЩ съобщиха, че са извадили от строя три ирански петролни танкера.

Техеран предупреди, че може да разшири атаките, ако продължат американските действия срещу иранското корабоплаване и морската блокада.

Тръмп заплаши Иран с „много тежък удар“, Техеран отговори

Иранската армия заяви днес, че ще нанася "по-тежки" ответни удари срещу американски военни обекти, ако американските атаки срещу ирански кораби продължат, предаде Франс прес.

Иранските сили направиха това изявление, след като САЩ заявиха, че са извадили от строя три ирански петролни танкера.

"Терористичната американска армия е предупредена, че ако продължат злонамерените действия, несигурността и тормозът на ирански кораби, както и морската блокада на Иран, ударите на въоръжените сили на Ислямска република Иран срещу американски военни обекти в региона ще станат по-тежки от тези досега и могат да бъдат разширени", заявиха иранските сили.