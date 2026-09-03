Любопитно

Ураганите с емоционална първа победа в “Игри на волята”

Трима от Вулканите ще се борят за своето оставане в надпреварата

3 септември 2026, 22:52
Ураганите с емоционална първа победа в “Игри на волята”
Източник: NOVA

П лемето на Ураганите постигна първи успех в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер. Сините победиха Вулканите в номинационния сблъсък, което изпрати трима от Червените на битка за оцеляване.

Двата отбора се изправиха един срещу друг в напрегнат сблъсък на едно от най-популярните и трудни за преодоляване изпитания в историята на предаването - Разпятието. За Ураганите в герои се превърнаха рафтинг инструкторът Симона, капитанът Емил и фризьорът Петър, които издържаха до самия край. Победата доведе до емоционален знак на примирие между Пламена и Емил, породен от незадоволителното ѝ представяне през изминалите дни.

За Вулканите последен на Кръста на спасението остана държавният служител Марио, който обаче не успя да спаси съотборниците си от среща край огъня с водещата Ивет Лалова-Колио. По време на племенния съвет капитанът на Червените Велизар бе обвинен, че не поема отговорността за загубата, а гласовете на отбора бяха насочени срещу темпераментната Теодора и новите попълнения Марио и Елица.

Утре сблъсъците под жаркото слънце на Дуранкулак продължават с първата капитанска битка за сезона, която може да доведе до спасението на един от номинираните участници. На Арената за първи път ще излязат и трима воини от Обречените в опит да заслужат блага за отлъчените обитатели на Блатото.

Не пропускайте следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята” в четвъртък, 4 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA     
Игри на волята Риалити шоу Племето на Ураганите Вулканите Номинационен сблъсък Битка за оцеляване Племенен съвет Капитанска битка Дуранкулак
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

Кой е кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев

Кой е кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев

Звезда на Disney почина едва на 33 години

Звезда на Disney почина едва на 33 години

Дело за един от най-загадъчните саботажи: Украинецът, обвинен за „Северен поток“, влиза в съда

Дело за един от най-загадъчните саботажи: Украинецът, обвинен за „Северен поток“, влиза в съда

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция отчете рекордно горещо лято с 53 дни на горещи вълни

Франция отчете рекордно горещо лято с 53 дни на горещи вълни

Свят Преди 1 час

Температурите са били средно с 4,8°C над обичайните, а валежите са били с 40% под нормата

Бенямин Нетаняху

Бенямин Нетаняху: Свалянето на иранския режим е постижимо

Свят Преди 3 часа

Той определи премахването на иранската заплаха и смяната на режима като основна задача, която все още стои пред Израел

Седми смъртен случай от Западнонилска треска е регистриран в РСМ

Седми смъртен случай от Западнонилска треска е регистриран в РСМ

България Преди 4 часа

Жертвата е 69-годишен мъж от Скопие, а броят на хоспитализираните пациенти остава 19

Доналд Тръмп

Тръмп с ултиматум към Европа: Ще си искаме парите за Украйна

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ заяви, че Вашингтон ще поиска от европейските държави да възстановят разходите за оръжия и боеприпаси, предоставени на Киев

ChatGPT, Grok и Claude се сринаха едновременно

ChatGPT, Grok и Claude се сринаха едновременно

Свят Преди 5 часа

И трите чатбота в момента изпитват проблеми

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

България Преди 5 часа

Депутатът от ДПС е подал заявление след искането на и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова

Генерал, обвинен за удара по детската болница в Киев, беше прострелян в Русия

Генерал, обвинен за удара по детската болница в Киев, беше прострелян в Русия

Свят Преди 5 часа

Генерал-майор Николай Варпахович е бил ранен два пъти край авиобазата в Енгелс и транспортиран за лечение в Москва

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

България Преди 6 часа

Това е втората доставка за няколко дни, с която общото количество предоставена вода достига 18 000 литра

Гергана Петрова

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

България Преди 6 часа

Петрова заяви, че ще продължи да снима незаконната сеч в Пирин и да защитава местните жители

Министерството на здравеопазването (МЗ)

Мащабна реорганизация на здравната система и съкращаване на 440 щатни бройки

България Преди 6 часа

Проектът предвижда промени в РЗИ, ТЕЛК, спешната помощ и структурите за лекарствено ценообразуване

Пожар избухна в „Дружба“, горят сухи треви край езерото

Пожар избухна в „Дружба“, горят сухи треви край езерото

България Преди 7 часа

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

България Преди 7 часа

Катя Ивкова каза, че до нея не е достигал сигнал за проблем с осигуряването на кръв и кръвни продукти

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

България Преди 7 часа

Административният съд във Варна е дал срок за отстраняване на нередовности по две производства

Димитър Ралев

Зов за помощ: Бивш военен пилот се нуждае от високотехнологично протезно коляно, за да проходи отново

България Преди 7 часа

След повече от година по болници, операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия бащата на Стилияна Ралева се нуждае от протезно коляно на стойност 60 000 евро

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

България Преди 7 часа

Едното устройство е било в сграда, а другото в автомобил, като КРС е установила въздействието им

Доналд Тръмп

Пентагонът удължи разполагането на американски войски в Близкия изток до 2027 г.

Свят Преди 8 часа

САЩ поддържат около 50 000 военнослужещи, 19 военни кораба и допълнителни сили в региона заради конфликта с Иран

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Разкриха параметрите на привлекателната женска фигура 

Edna.bg

Мария Бакалова на една сцена с Райън Рейнолдс и Кенет Брана в Ню Йорк

Edna.bg

Бомба от Испания! Шампион от Мондиал 2026 обяви оттеглянето си

Gong.bg

Официално: Арсенал реализира най-скъпата си продажба в историята

Gong.bg

Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова

Nova.bg

ФБР неутрализира зловреден софтуер с помощта на българските служби

Nova.bg