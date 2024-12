Климатичен хаос: Как загубата на лед създава супер бури в Антарктида

Ю жният океан става все по-неспокоен. Бурите около Антарктида се увеличават поради бурната загуба на морски лед, което изследователите определят като „промяна, каквато не е наблюдавана през последния век“.

В ново проучване учени от Националния океанографски център на Обединеното кралство разглеждат рекордно ниските нива на морския лед в Антарктика през зимата на 2023 г. и влиянието им върху бурните метеорологични условия.

По време на тази безпрецедентна зима концентрацията на морски лед в обширни райони на моретата Уедъл, Белингсхаузен и Рос спада с до 80 % под нормалните нива. Този драматичен спад изглежда е предизвикал вълнообразни ефекти в по-широката климатична система на континента.

През тъмните зимни месеци морският лед действа като защитен щит, като ограничава преноса на топлина от относително по-топлия океан към по-студената атмосфера над него. Когато ледената покривка се изгуби, топлината може свободно да се разпръсне нагоре в атмосферата. Поради този ефект изследователите установяват, че загубата на антарктическия морски лед през 2023 г. удвоява количеството топлина, което се отделя в атмосферата от океана в някои райони.

Веднъж попаднала в атмосферата, топлината може да подхрани бурите, като затопли въздуха и го накара да се издигне бързо, което предизвиква по-силни ветрове, образуване на облаци и турбулентни метеорологични системи. По този начин се изчислява, че загубата на лед през 2023 г. е увеличила честотата на бурите в най-засегнатите райони с до седем дни на месец в сравнение с броя, наблюдаван между 1990 и 2015 г.

