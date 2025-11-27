Бедствено положение в Петрич заради дъжда

О бщина Петрич обявява бедствено положение от 13:00 часа днес (27 ноември). Това съобщиха от Областна администрация - Благоевград.

Припомняме, че падналото количество дъжд в Благоевградския регион през последното денонощие е между 20–25 л/кв. м, като валежите са били равномерни. Значително по-големи количества – над 35 л/кв. м за последните три часа са отчетени в Сандански.

Създаденият от областния управител Оперативен щаб работи в режим на извънредна ситуация

и координира действията между институциите и общините.

Сините зони в Петрич и Сандански няма да работят заради неблагоприятните метеорологични условия и интензивните валежи. Това съобщиха от общинските администрации. Към момента в община Петрич няма подадени сигнали за наводнени къщи. Следи се състоянието на решетките за отводняване, които при необходимост се почистват от натрупани листа. Рисковите участъци се обхождат периодично. Дежурен екип от над десет души следи обстановката в общината, съобщи за БТА Кирил Стойков, секретар на общината и ръководител на Аварийното звено в Петрич.

Интензивните валежи в района започнаха през нощта и продължават и в момента. По данни на метеорологичните служби се очаква силен дъжд през целия ден. Според информация от официалната страница на община Петрич през следващите 24 часа се прогнозират количества между 80 и 100 литра на кв. м, като на отделни места е възможно да бъдат отчетени и по-високи стойности.