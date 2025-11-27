България

Бедствено положение в Петрич заради дъжда

27 ноември 2025, 13:00
Бедствено положение в Петрич заради дъжда
Източник: iStock/Guliver Images

О бщина Петрич обявява бедствено положение от 13:00 часа днес (27 ноември). Това съобщиха от Областна администрация - Благоевград. 

Припомняме, че падналото количество дъжд в Благоевградския регион през последното денонощие е между 20–25 л/кв. м, като валежите са били равномерни. Значително по-големи количества – над 35 л/кв. м за последните три часа са отчетени в Сандански.

Създаденият от областния управител Оперативен щаб работи в режим на извънредна ситуация

и координира действията между институциите и общините.

Сините зони в Петрич и Сандански няма да работят заради неблагоприятните метеорологични условия и интензивните валежи. Това съобщиха от общинските администрации. Към момента в община Петрич няма подадени сигнали за наводнени къщи. Следи се състоянието на решетките за отводняване, които при необходимост се почистват от натрупани листа. Рисковите участъци се обхождат периодично. Дежурен екип от над десет души следи обстановката в общината, съобщи за БТА Кирил Стойков, секретар на общината и ръководител на Аварийното звено в Петрич.

Интензивните валежи в района започнаха през нощта и продължават и в момента. По данни на метеорологичните служби се очаква силен дъжд през целия ден. Според информация от официалната страница на община Петрич през следващите 24 часа се прогнозират количества между 80 и 100 литра на кв. м, като на отделни места е възможно да бъдат отчетени и по-високи стойности.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
бедствено положение Община Петрич интензивни валежи наводнения Благоевградски регион Сандански оперативен щаб извънредна ситуация метеорологична прогноза аварийно звено
Последвайте ни
Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Бедствено положение в Петрич заради дъжда

Бедствено положение в Петрич заради дъжда

"Най-силната жена в света" изгуби титлата си, след като разкриха, че е мъж

Подготвят промени в инвалидните пенсии

Подготвят промени в инвалидните пенсии

pariteni.bg
Можем ли да даваме на кучето си портокали

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Любопитно Преди 22 минути

Комплексът разполага с големи зелени площи, широки пространства и места за разходка

<p>Как ще празнуват&nbsp;Шон &quot;Диди&quot; Комбс и Луиджи Манджионе Деня на благодарността?</p>

Шон "Диди" Комбс и Луиджи Манджионе посрещат Деня на благодарността с празнична вечеря

Свят Преди 40 минути

Някои американски затвори предлагат специално меню за празниците - с предястия, гарнитури и десерти

<p>Социалните партньори започнаха нови разговори с властта</p>

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

България Преди 1 час

Техни представители проведоха среща в централата на ГЕРБ

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

България Преди 1 час

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели

Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Любопитно Преди 1 час

Шарън Озбърн присъства на специално коктейлно събитие, организирано от дизайнерката Ребека Валанс в Аки Лондон.

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Любопитно Преди 1 час

 

<p>Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им (ВИДЕО)</p>

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Крал Чарлз III

Дръзкият коментар от 5 думи на крал Чарлз към принц Уилям и Кейт при годежа им

Любопитно Преди 1 час

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит

Доналд Тръмп

След „грозна“ и „прасенце“ – Белият дом защити Тръмп, изтъкна „откровеност“

Свят Преди 1 час

„Мисля, че това е една от многото причини американският народ да преизбере този президент – заради откровеността му“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

България Преди 2 часа

Случаят е от чирпанското село Зетьово

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Любопитно Преди 2 часа

<p>Делото &quot;Пейо Пеев&quot;: Съдът не пусна на свобода Габриела Славова</p>

Не се явиха вещите лица по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Защитата на обвиняемата Габриела Славова-Пеева поиска изменение на мярката за неотклонение, която съдът не уважи

Прокуратурата повдигна обвинение на чужденец, ударил полицай в София

Прокуратурата повдигна обвинение на чужденец, ударил полицай в София

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда

Еманюел Макрон

Франция вдига бойната готовност: Макрон представя нова военна програма

Свят Преди 2 часа

Макрон ясно заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия

Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”

Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Феномените са все по-близо до финалите в надпреварата за 100 000 лв.

Полша арестува руснак за хакерски атаки

Полша арестува руснак за хакерски атаки

Свят Преди 2 часа

Полша и други европейски държави засилиха наблюдението за враждебни действия от страна на Русия след вълната от палежи, саботажи и кибератаки, започнали след пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Ски, греяно вино и изненади: трите най-достъпни и романтични дестинации за зимен уикенд

Edna.bg

Тайната на тънката талия през студените месеци: Експерти посочиха точния час за вечеря!

Edna.bg

Слави The Clashers ще бъде специален гост на Ботев - Черно море

Gong.bg

София влиза в историята на Джиро д’Италия

Gong.bg

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Nova.bg

Реакциите на политиците след изтеглянето на Бюджет 2026

Nova.bg