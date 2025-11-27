Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

Р айонният съд в Чирпан постанови условна присъда и наложи едно общо наказание лишаване от свобода за срок от една година с изпитателен срок от три години и шест месеца на 43-годишната А. Г. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдебният състав е признал А. Г. за виновна в това, че на 7 октомври 2025 г. в чирпанското село Зетьово, в сградата на училището, е причинила на 56-годишна жена, заемаща длъжността старши учител, при изпълнение на службата ѝ, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата, охлузвания и кръвонасядания на крайниците.

Жена преби учителка с тръба пред класа

Подсъдимата е призната за виновна и за това, че на същата дата и място, е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителна дързост - влязла е в класна стая и по време на учебен час, пред ученици, е нанесла удари на 56-годишната учителка. Със своите действия А. Г. нарушила реда и нормалното функциониране на учебния процес, като прекратила преподаването в часовете, наложила се е и намеса на други учители, за да преустановят действията ѝ.

Съдът постанови през изпитателния срок подсъдимата да изпълнява и пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от една година, като определя периодичност на явяване и подписване два пъти седмично, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година и забрана да посещава Основно училище “Отец Паисий в село Зетьово за срок от една година, информират от Районния съд.

Наказателното производство премина по реда на съкратено съдебно следствие. Съдът приложи процедурата, след като А. Г. призна изцяло вината си и изложените в обвинителния акт факти и обстоятелства. Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд в Стара Загора, посочват от пресцентъра.

Жената бе привлечена като обвиняема в средата на октомври.