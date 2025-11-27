Създадено за

България

Точност до последната стотинка: Как картовите плащания ни предпазват от грешки и обърквания?

27 ноември 2025, 11:06
Точност до последната стотинка: Как картовите плащания ни предпазват от грешки и обърквания?
Източник: istock

П реминаването към еврото ще направи ежедневните плащания по-различни и по-сложни за повечето от нас. През януари 2026 г. ще можем да плащаме и с левове, и с евро.

Платите ли в левове, търговецът е длъжен да ви върне ресто в евро. Ако няма наличност, ще ви върне в левове, но не се знае дали ще има дребни, дали ще сметне точно, а освен това, ще трябва да използвате върнатите левове отново.

Нека да разгледаме една съвсем стандартна ситуация – правите покупка на стойност 30 евро. Давате 60 лв., а рестото трябва да е 70 евроцента. Ако касиерката няма точни евроцентове, започват варианти като „Мога да ви върна само 50 евроцента.“ или „Ще комбинирам част в левове, част в евро.“. Това забавя плащането, създава напрежение и ще се наложи да пресмятате и сами дали сумата е точна.

Източник: istock

Ако използвате платежна карта на EasyPay, положението е напълно различно. Подавате картата, сумата се начислява автоматично в евро по официалния курс, плащането минава за секунди и веднага получавате известие във Viber. Без пресмятане, чакане на ресто и допълнително объркване.

Mastercard и Bcard от EasyPay са създадени точно за такива ситуации – и не само. И двете карти се издават на място в EasyPay каса за броени минути, без месечни такси за поддръжка. С тях можете да получавате заплата, хонорари, наеми или други доходи. Захранват се чрез стандартен банков превод, внасяне на пари в брой на каса, чрез международен паричен превод към банкова сметка от офис на Ria, MoneyGram, Western Union или друг платежен оператор в чужбина, от ePay.bg, също и на EasyPay банкомат. Движенията може да следите във Viber, ePay Mobile или директно през сайта.

Източник: istock

Mastercard от EasyPay е особено подходяща за активни потребители – тя работи без такси на ПОС устройства в България и чужбина, както и за онлайн плащания. Освен това теглите безплатно от EasyPay банкомат, а всеки вторник получавате 10% кешбек за храна и напитки – приятен бонус, който се натрупва, като спестявате не само време и нерви, а и реални средства.

Източник: EasyPay

Bcard от EasyPay е по-опростена – идеална за хора, които не пазаруват онлайн, но държат на контролират финансите си. Безплатна за издаване, с две безплатни тегления, от който и да е банкомат месечно, и неограничено без такса от EasyPay банкомат, тя е отличен избор и за пенсионери. EasyPay има договор с НОИ и при издаване на картата може веднага да се подаде заявление за прехвърляне на пенсията. Така човекът получава средствата си директно по сметката – без чакане и без обикаляне.

Картите вършат перфектна работа и за плащания на битови сметки без такси в чат бота на EasyPay във Viber, на EasyPay банкомат и на ПОС терминалите в касите.

