Дръзкият коментар от 5 думи на крал Чарлз към принц Уилям и Кейт при годежа им

П ринц Уилям и Кейт Мидълтън, които се запознават като студенти, се сгодяват през октомври 2010 г. по време на частна ваканция в Кения, пише Hello! .

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит.

Официално: Принц Уилям и Кейт ще се женят

Съобщението беше разпространено от Кларънс Хаус на 16 ноември 2010 г. и гласеше:

„Принцът на Уелс е щастлив да съобщи за годежа на принц Уилям с госпожица Катрин Мидълтън. Сватбата ще се състои през пролетта или лятото на 2011 г. в Лондон. Допълнителни подробности ще бъдат обявени своевременно. Принц Уилям и госпожица Мидълтън се сгодиха през октомври по време на частна почивка в Кения.“

Бъдещите младоженци позираха за официални снимки и дадоха телевизионно интервю в Държавните апартаменти на двореца „Сейнт Джеймс“, като Кейт носеше синя рокля на Issa London, съчетаваща се с нейната сапфирена годежна халка.

В същия ден, когато новината стана публична, принц Чарлз се появи на официално събитие в Пaундбъри, Дорсет. Репортерите естествено го попитаха за реакцията му. Тогава бъдещият крал отвърна:

„Очевидно съм във възторг“, след което добави шеговито: „Достатъчно дълго упражняваха“.

Кралска сватба на 29 април 2011 г.

Кралската сватба

Уилям и Кейт сключиха брак на 29 април 2011 г. във „Уестминстърското абатство“ в приказна церемония, гледана от 17,6 милиона души само във Великобритания. Булката беше в сатенена и дантелена рокля, създадена от Сара Бъртън за Alexander McQueen, а диамантената тиара Cartier Halo бе заета от покойната кралица Елизабет II. Уилям носеше парадна униформа на пехотния полк Irish Guards.

Къде предложи Уилям?

По време на частната им ваканция в Кения през октомври 2010 г. принц Уилям най-накрая предложи брак на Кейт с годежния пръстен на покойната му майка – принцеса Даяна.

В интервю с Том Брадби Уилям разказва:

„Имахме малко частно време насаме с приятели и просто реших, че моментът е подходящ. Говорехме за брак от известно време, така че не беше огромна изненада. Заведе я на красиво място в Кения и направих предложението.“

Кейт добавя: „Беше много романтично. Крилата романтика направо“.

Уилям продължава:

„Планирах го от известно време, но както знае всеки мъж, трябва малко мотивация, за да направиш първата крачка. Бях подготвен и просто се почувства правилно в Африка. Беше чудесен момент. Направих малко плануване, за да покажа романтичната си страна.“

Спекулациите за годежа започват да нарастват, след като двойката присъства на сватбата на близкия приятел на Уилям – Хари Мийд – с Роузи Брадфорд в края на октомври 2010 г. Двамата вървяха рамо до рамо и се смееха, докато пристигаха на церемонията, което контрастираше с предишни случаи, когато на сватби на приятели пристигаха отделно или тихо през страничен вход.