Дръзкият коментар от 5 думи на крал Чарлз към принц Уилям и Кейт при годежа им

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит

27 ноември 2025, 12:24
Дръзкият коментар от 5 думи на крал Чарлз към принц Уилям и Кейт при годежа им
Крал Чарлз III   
Източник: GettyImages

П ринц Уилям и Кейт Мидълтън, които се запознават като студенти, се сгодяват през октомври 2010 г. по време на частна ваканция в Кения, пише Hello!.

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит.

Официално: Принц Уилям и Кейт ще се женят

Съобщението беше разпространено от Кларънс Хаус на 16 ноември 2010 г. и гласеше:

„Принцът на Уелс е щастлив да съобщи за годежа на принц Уилям с госпожица Катрин Мидълтън. Сватбата ще се състои през пролетта или лятото на 2011 г. в Лондон. Допълнителни подробности ще бъдат обявени своевременно. Принц Уилям и госпожица Мидълтън се сгодиха през октомври по време на частна почивка в Кения.“

Бъдещите младоженци позираха за официални снимки и дадоха телевизионно интервю в Държавните апартаменти на двореца „Сейнт Джеймс“, като Кейт носеше синя рокля на Issa London, съчетаваща се с нейната сапфирена годежна халка.

В същия ден, когато новината стана публична, принц Чарлз се появи на официално събитие в Пaундбъри, Дорсет. Репортерите естествено го попитаха за реакцията му. Тогава бъдещият крал отвърна:

„Очевидно съм във възторг“, след което добави шеговито: „Достатъчно дълго упражняваха“.

Кралска сватба на 29 април 2011 г.

Кралската сватба

Уилям и Кейт сключиха брак на 29 април 2011 г. във „Уестминстърското абатство“ в приказна церемония, гледана от 17,6 милиона души само във Великобритания. Булката беше в сатенена и дантелена рокля, създадена от Сара Бъртън за Alexander McQueen, а диамантената тиара Cartier Halo бе заета от покойната кралица Елизабет II. Уилям носеше парадна униформа на пехотния полк Irish Guards.

Принцеса Кейт и принц Уилям - свежи и красиви след лятната ваканция
5 снимки
Катрин Уилям Чарлз Камила Джеймс Бонд
Кейт Мидълтън Катрин принц Уилям
Катрин Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

Къде предложи Уилям?

По време на частната им ваканция в Кения през октомври 2010 г. принц Уилям най-накрая предложи брак на Кейт с годежния пръстен на покойната му майка – принцеса Даяна.

В интервю с Том Брадби Уилям разказва:

„Имахме малко частно време насаме с приятели и просто реших, че моментът е подходящ. Говорехме за брак от известно време, така че не беше огромна изненада. Заведе я на красиво място в Кения и направих предложението.“

50 нюанса синьо: Любимите цветове в гардероба на Кейт Мидълтън и принц Уилям
8 снимки
Кейт Мидълтън принц уилям
Кейт Мидълтън принц уилям
Кейт Мидълтън принц уилям
Кейт Мидълтън принц уилям

Кейт добавя: „Беше много романтично. Крилата романтика направо“.

Уилям продължава:

„Планирах го от известно време, но както знае всеки мъж, трябва малко мотивация, за да направиш първата крачка. Бях подготвен и просто се почувства правилно в Африка. Беше чудесен момент. Направих малко плануване, за да покажа романтичната си страна.“

Обединени в скръбта: Уилям, Хари, Меган и Кейт се появиха заедно
61 снимки
Уилям Хари Меган Кейт
Уилям Хари Меган Кейт
Уилям Хари Меган Кейт
Уилям Хари Меган Кейт

Спекулациите за годежа започват да нарастват, след като двойката присъства на сватбата на близкия приятел на Уилям – Хари Мийд – с Роузи Брадфорд в края на октомври 2010 г. Двамата вървяха рамо до рамо и се смееха, докато пристигаха на церемонията, което контрастираше с предишни случаи, когато на сватби на приятели пристигаха отделно или тихо през страничен вход.

