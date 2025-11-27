Свят

Франция вдига бойната готовност: Макрон представя нова военна програма

Макрон ясно заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия

27 ноември 2025, 11:27
Франция вдига бойната готовност: Макрон представя нова военна програма
Еманюел Макрон   
Източник: БТА/AP

Ф ренският президент Еманюел Макрон днес ще разкрие нов национален план за военна служба, докато страната се опитва да подсили въоръжените си сили на фона на нарастващата заплаха към европейските държави от Русия, предаде Асошиейтед прес.

Макрон ще подчертае „необходимостта от подготовка на страната за нарастващите заплахи“,

съобщи канцеларията на президента преди посещението му във военната база „Варс“ във френските Алпи.

По-рано тази година Макрон обяви намерението си да осигури на френските младежи нова възможност за доброволна военна служба. Задължителна военна повинност, която Франция отмени през 1996 г., не се обмисля.

Париж се опитва да подсили отбранителните си сили в момент, когато войната на Русия в Украйна поставя европейския континент пред „голям риск“,

каза френският президент.

Макрон обяви и допълнителни военни разходи в размер на 6,5 млрд. евро през следващите две години. Той добави, че Франция има за цел да харчи по 64 млрд. евро годишно за отбрана до 2027 г. – последната година от втория му мандат. Тази сума е двойна в сравнение с годишните разходи за отбрана от 32 млрд. евро през 2017 г., когато той стана президент.

Френската армия в момента наброява около 200 000 души персонал и над 40 000 резервисти, което я прави втората по големина в Европа, след полската. Париж иска да увеличи броя на резервистите до 100 000 до 2030 г.

Макрон ясно заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия.

„Трябва незабавно да разсеем всякакво объркване, че ще изпратим младите си хора в Украйна“, каза той във вторник. „Изобщо не става дума за това“.

Франция не е единствената европейска държава, която укрепва военните си възможности. Германия удвои усилията си да привлече повече войници, особено чрез нова доброволна военна служба. Планът все още предстои да бъде одобрен от парламента.

Министърът на отбраната на Белгия изпрати този месец писмо до 17-годишните, за да ги насърчи да се запишат за военна служба догодина, с цел да изберат 500 кандидати на възраст между 18 и 25 години, които да стартират програмата през септември.

Полша наскоро започна да въвежда нова доброволна военна тренировъчна програма и цели да обучава 100 000 доброволци годишно от 2027 г., като се стреми да изгради армия от резервисти.

Десет държави от ЕС имат задължителна военна служба:

Австрия, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Литва и Швеция. Норвегия, която не е член, има задължителна военна служба както за мъже, така и за жени.

По темата

Източник: БТА    
Франция доброволна военна служба Еманюел Макрон план отбрана нарастващи заплахи бюджет за отбрана
Последвайте ни
Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

"Най-силната жена в света" изгуби титлата си, след като разкриха, че е мъж

Бедствено положение в Петрич заради дъжда

Бедствено положение в Петрич заради дъжда

Мирните усилия на Тръмп за Украйна стигнаха до задънена улица – Москва отказва всякакви отстъпки

Мирните усилия на Тръмп за Украйна стигнаха до задънена улица – Москва отказва всякакви отстъпки

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Американско EV е най-дефектният автомобил в Германия

Американско EV е най-дефектният автомобил в Германия

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

България Преди 13 минути

Депутатът заяви, че всичко, което е социално и е за хората, ще бъде защитено и „ДПС – Ново Начало“ ще го отстои

<p>Социалните партньори започнаха нови разговори с властта</p>

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

България Преди 25 минути

Техни представители са на среща в централата на ГЕРБ

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Любопитно Преди 34 минути

 

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

България Преди 45 минути

По данни на институциите няма пострадали хора

<p>Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им (ВИДЕО)</p>

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 48 минути

 

Крал Чарлз III

Дръзкият коментар от 5 думи на крал Чарлз към принц Уилям и Кейт при годежа им

Любопитно Преди 51 минути

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит

Доналд Тръмп

След „грозна“ и „прасенце“ – Белият дом защити Тръмп, изтъкна „откровеност“

Свят Преди 1 час

„Мисля, че това е една от многото причини американският народ да преизбере този президент – заради откровеността му“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

България Преди 1 час

Случаят е от чирпанското село Зетьово

<p><strong><span style="color:#ff0000;">Червен код&nbsp;</span></strong>- НИМХ влоши прогнозата си</p>

Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си

България Преди 1 час

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Любопитно Преди 1 час

<p>Делото &quot;Пейо Пеев&quot;: Съдът не пусна на свобода Габриела Славова</p>

Не се явиха вещите лица по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 1 час

Защитата на обвиняемата Габриела Славова-Пеева поиска изменение на мярката за неотклонение, която съдът не уважи

Полша арестува руснак за хакерски атаки

Полша арестува руснак за хакерски атаки

Свят Преди 1 час

Полша и други европейски държави засилиха наблюдението за враждебни действия от страна на Русия след вълната от палежи, саботажи и кибератаки, започнали след пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Точност до последната стотинка: Как картовите плащания ни предпазват от грешки и обърквания?

Точност до последната стотинка: Как картовите плащания ни предпазват от грешки и обърквания?

България Преди 2 часа

Научи повече за плащанията в евро

AI вече може да замени 12% от работниците в САЩ

AI вече може да замени 12% от работниците в САЩ

Технологии Преди 2 часа

Това е равно на заплати в размер на 1,2 трилиона долара годишно

4-годишно дете получи инсулт след „кошмарен“ поход с баща си

4-годишно дете получи инсулт след „кошмарен“ поход с баща си

Свят Преди 2 часа

Бащата е обвинен в изтезание на трите си деца, две са в критично състояние

Цончо Ганев

Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна

България Преди 2 часа

Лидeра на ГЕРБ Бойко Борисов да поиска изтегляне на бюджет 2026 и малко по-късно правителството обяви, че изтегля бюджета

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Тайната на тънката талия през студените месеци: Експерти посочиха точния час за вечеря!

Edna.bg

Край на спекулациите: Станислав и Божидара говорят за раздялата си и се обединяват срещу фалшивите новини (ВИДЕО)

Edna.bg

Не е за вярване: в Барселона спестявали от месо и риба

Gong.bg

Истинско бижу: едва на 20 г., а вече има 100 мача за Ювентус

Gong.bg

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Nova.bg

Реакциите на политиците след изтеглянето на Бюджет 2026

Nova.bg