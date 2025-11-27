Полша арестува руснак за хакерски атаки

Г ражданин на Руската федерация, заподозрян в хакване на IT системите на полски компании, е бил арестуван в Краков, съобщи в четвъртък полският вътрешен министър Марчин Кервински, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Полицаите в Краков задържаха руски гражданин, заподозрян в тежки престъпления, свързани с

неоторизирана намеса в IT системите на полски компании“,

написа Кервински в социалната мрежа X.

„Той е нарушил сигурността им, за да получи достъп до бази данни. Беше временно арестуван“, добави той. Министърът не уточни за какво са били използвани базите данни.

Полша и други европейски държави засилиха наблюдението за враждебни действия от страна на Русия

след вълната от палежи, саботажи и кибератаки, започнали след пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Русия многократно е отричала подобни действия и обвинява Варшава в „русофобия“.