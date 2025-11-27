Технологии

AI вече може да замени 12% от работниците в САЩ

Това е равно на заплати в размер на 1,2 трилиона долара годишно

Мартин Дешев Мартин Дешев

27 ноември 2025, 11:06
Р еволюцията на изкуствения интелект (AI) вече не е въпрос на бъдещето, а на настоящето. Според ново мащабно проучване на Масачузетския технологичен институт (MIT), AI технологията вече е в състояние да замени 11.7% от работната сила в САЩ, което се равнява на $1.2 трилиона заплати в различни сектори.

Изследването, проведено в партньорство с Националната лаборатория Oak Ridge, използва сложен симулационен модел, наречен "Индексът Айсберг". Този инструмент създава "дигитален близнак" на пазара на труда в САЩ, като проследява 151 милиона работници, 32 000 умения и 923 професии и как те си взаимодействат. Анализът включва и ефекта от работата на над 13 000 AI инструмента, които са налични за работни цели.

Основното откритие на "Индекса Айсберг" е, че видимата част от AI трансформацията, като съкращенията в технологичните компании, е само "върхът на айсберга". Тази видима част представлява малка част от общия риск. Истинската заплаха се крие в рутинните, но обемни задачи в административните сектори, които често остават извън традиционните прогнози за автоматизация.

Проучването установява, че по-голямата част от застрашените работни места не са непременно в лъскави технологични области. Те често са в администрацията, финансите, човешките ресурси, логистиката, офис поддръжката и други рутинни области, свързани с „белите якички“. Това означава, че много хора извън традиционните „технологични работни места“ може скоро да се сблъскат с проблеми.

Някои от задачите, които изкуственият интелект вече може да управлява, включват обработка на документи, въвеждане на данни, рутинен анализ, планиране, контрол на качеството и определени видове генериране на код или софтуерна поддръжка. Например в здравеопазването изкуственият интелект може да поеме документооборота и административната работа, освобождавайки медицински сестри или лекари за грижи за пациентите. Във финансовия или правния сектор голяма част от повтарящата се, шаблонна работа може да се обработва от системи с изкуствен интелект.

Авторите на изследването подчертават, че метриката измерва експозицията, а не неизбежното изместване. Тоест: способността на AI да изпълнява задачите, не означава автоматично, че тези работни места изчезват. Това зависи от бизнес решенията, темпото на внедряване, регулациите и сътрудничеството между човек и AI.

В много случаи AI може да не замени напълно работниците, а по-скоро да трансформира ролите, измествайки човешкия труд към по-ценна или по-креативна работа, докато AI се справя с повтарящи се задачи. Например, инженерите могат да разчитат на изкуствения интелект за генериране на шаблонен код, докато те се фокусират върху планирането, проектирането и надзора. Стажантите пък може да учат реални умения, вместо да им бъде давана рутинната и досадна работа.

Въпреки това, емпиричните данни сочат, че тази промяна вече преобразува пазарите на труда. Позициите на начално ниво в софтуера, поддръжката на клиенти и административните роли изглежда намаляват, докато търсенето на човешки умения, които са по-трудни за автоматизиране: стратегическо мислене, вземане на сложни решения, емпатия и надзор, нараства. Въпросът е как хората ще натрупат тези умения, ако не могат да започнат работа на начално ниво.

Някои щати, като Тенеси, Северна Каролина и Юта, вече са започнали да използват данните от "Индекса Айсберг", за да валидират и разработят своите политики за работната сила в ерата на AI. Заключението на MIT е ясно: 11.7% е мярка за това, което днешните AI системи вече могат да постигнат. Тъй като възможностите на изкуствения интелект продължават да се ускоряват, този процент неминуемо ще расте, което прави проактивното планиране и инвестициите в нови умения от съществено значение за всяка държава и всяка компания.

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии служители работници бизнес работодатели
