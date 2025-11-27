Любопитно

Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”

Феномените са все по-близо до финалите в надпреварата за 100 000 лв.

27 ноември 2025, 11:17
Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”
Източник: NOVA

К апитанът на племето на Безименните Радостина избра да спаси себе си и да изпрати най-новото попълнение на Жълтите Траян на елиминации. Това се случи след седмия пореден племенен съвет за обитателите на Изолатора.

Съревнованието за неприкосновеност постави двата отбора пред сериозно логическо препятствие. След впечатляващо представяне, компютърната специалистка Сапунджиева успя да надвие приключенеца Калин в решаващия рунд и да спаси Феномените от номинации.

Източник: NOVA

Поражението за Безименните означаваше нова среща край огъня с водещата Ралица Паскалева. Там гласовете се разделиха между новодошлия Траян и служебния лидер на племето Радостина. Равенство в гласовете постави състезателката по бикини фитнес пред дилема, като крайното ѝ решение бе да прати тенисиста на битка за спасение.

Източник: NOVA

Тази вечер на бойното поле в Дивия север предстои последната номинационна битка за сезона, след която ще станат ясни и първите финалисти в надпреварата.

Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 27 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята Племенен съвет Елиминации Радостина Траян Безименните Феномените Ралица Паскалева Номинационна битка Финалисти
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

