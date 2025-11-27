Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”

К апитанът на племето на Безименните Радостина избра да спаси себе си и да изпрати най-новото попълнение на Жълтите Траян на елиминации. Това се случи след седмия пореден племенен съвет за обитателите на Изолатора.

Съревнованието за неприкосновеност постави двата отбора пред сериозно логическо препятствие. След впечатляващо представяне, компютърната специалистка Сапунджиева успя да надвие приключенеца Калин в решаващия рунд и да спаси Феномените от номинации.

Поражението за Безименните означаваше нова среща край огъня с водещата Ралица Паскалева. Там гласовете се разделиха между новодошлия Траян и служебния лидер на племето Радостина. Равенство в гласовете постави състезателката по бикини фитнес пред дилема, като крайното ѝ решение бе да прати тенисиста на битка за спасение.

Тази вечер на бойното поле в Дивия север предстои последната номинационна битка за сезона, след която ще станат ясни и първите финалисти в надпреварата.

