"Най-силната жена в света" изгуби титлата си, след като разкриха, че е мъж

Е дна от голите снимки, заради които победителката в конкурса „Най-силната жена в света“ бе лишена от титлата си за 2025 г., бе разкрита в сряда. Снимката показва по изричен начин, че американската щангистка е родена като мъж, съобщи The Post.
Джейми Букър, на 28 години — която беше дисквалифицирана във вторник заради това, че не се състезава под пола, с който е родена — бе разкрита, след като вулгарни изображения от миналото ѝ като актриса във филми за възрастни, налични онлайн.
"Dünyanın En Güçlü Kadını" ünvanını kazanan Jammie Booker'ın erkek olarak doğduğu ortaya çıktı.— Confaric (@confaric) November 27, 2025
Unvanı geri alınan Booker yarışmadan diskalifiye edildi. pic.twitter.com/frlx2sLUgR
Една от снимките показва това, което критици описват като „биологичен мъж“, който държи гърдите си и показва език, докато носи яркочервен червило.
Видеата с Букър са отбелязани в Internet Adult Film Database, като актрисата — която използва псевдонима „Jammie Jay“ — е класифицирана като „транс жена“.
Профилът на атлетката включва еротични филми и посочва, че е била номинирана за Trans Erotica Awards Show през 2020 и 2022 г.
Porn pic that got trans lifter Jammie Booker stripped of World’s Strongest Woman title revealed https://t.co/29b7hSCauH— Honor the sacrifice (@PeterFrioli) November 27, 2025
Титлата „Най-силната жена в света“ беше отнета само дни след като тя я спечели и бе присъдена на нейната конкурентка, британската щангистка Андреа Томпсън.
„[Снимките] идваха от сайт за забавления за възрастни — така да го кажем. Много изрични снимки и видеа на този човек, което очевидно поставяше въпроса за нейния пол“, коментира Томпсън пред Daily Mail относно видеата.
Все още не е ясно кога точно Букър е преминала през трансформация.
Джейми Букър не е коментирала публично предполагаемата си кариера в порно индустрията или въпроса за пола ѝ.