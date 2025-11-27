Любопитно

"Най-силната жена в света" изгуби титлата си, след като разкриха, че е мъж

Джейми Букър, на 28 години — която беше дисквалифицирана във вторник заради това, че не се състезава под пола, с който е родена — бе разкрита след като вулгарни изображения

27 ноември 2025, 12:56
"Най-силната жена в света" изгуби титлата си, след като разкриха, че е мъж
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Е дна от голите снимки, заради които победителката в конкурса „Най-силната жена в света“ бе лишена от титлата си за 2025 г., бе разкрита в сряда. Снимката показва по изричен начин, че американската щангистка е родена като мъж, съобщи The Post.

Джейми Букър, на 28 години — която беше дисквалифицирана във вторник заради това, че не се състезава под пола, с който е родена — бе разкрита, след като вулгарни изображения от миналото ѝ като актриса във филми за възрастни, налични онлайн.

Една от снимките показва това, което критици описват като „биологичен мъж“, който държи гърдите си и показва език, докато носи яркочервен червило.

Видеата с Букър са отбелязани в Internet Adult Film Database, като актрисата — която използва псевдонима „Jammie Jay“ — е класифицирана като „транс жена“.

Профилът на атлетката включва еротични филми и посочва, че е била номинирана за Trans Erotica Awards Show през 2020 и 2022 г.

Титлата „Най-силната жена в света“ беше отнета само дни след като тя я спечели и бе присъдена на нейната конкурентка, британската щангистка Андреа Томпсън.

„[Снимките] идваха от сайт за забавления за възрастни — така да го кажем. Много изрични снимки и видеа на този човек, което очевидно поставяше въпроса за нейния пол“, коментира Томпсън пред Daily Mail относно видеата.

Все още не е ясно кога точно Букър е преминала през трансформация.

Джейми Букър не е коментирала публично предполагаемата си кариера в порно индустрията или въпроса за пола ѝ.

Джейми Букър Най-силната жена в света Отнета титла Дисквалификация Транс жена Родена като мъж Порнография Щангистка Андреа Томпсън Спортен скандал
Последвайте ни
Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Бедствено положение в Петрич заради дъжда

Бедствено положение в Петрич заради дъжда

"Най-силната жена в света" изгуби титлата си, след като разкриха, че е мъж

Подготвят промени в инвалидните пенсии

Подготвят промени в инвалидните пенсии

pariteni.bg
9 очарователни факта за женските котки

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Любопитно Преди 22 минути

Комплексът разполага с големи зелени площи, широки пространства и места за разходка

<p>Как ще празнуват&nbsp;Шон &quot;Диди&quot; Комбс и Луиджи Манджионе Деня на благодарността?</p>

Шон "Диди" Комбс и Луиджи Манджионе посрещат Деня на благодарността с празнична вечеря

Свят Преди 40 минути

Някои американски затвори предлагат специално меню за празниците - с предястия, гарнитури и десерти

<p>Социалните партньори започнаха нови разговори с властта</p>

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

България Преди 1 час

Техни представители проведоха среща в централата на ГЕРБ

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

България Преди 1 час

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели

Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Любопитно Преди 1 час

Шарън Озбърн присъства на специално коктейлно събитие, организирано от дизайнерката Ребека Валанс в Аки Лондон.

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Любопитно Преди 1 час

 

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

България Преди 1 час

По данни на институциите няма пострадали хора

<p>Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им (ВИДЕО)</p>

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Крал Чарлз III

Дръзкият коментар от 5 думи на крал Чарлз към принц Уилям и Кейт при годежа им

Любопитно Преди 1 час

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит

Доналд Тръмп

След „грозна“ и „прасенце“ – Белият дом защити Тръмп, изтъкна „откровеност“

Свят Преди 1 час

„Мисля, че това е една от многото причини американският народ да преизбере този президент – заради откровеността му“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит

<p><strong><span style="color:#ff0000;">Червен код&nbsp;</span></strong>- НИМХ влоши прогнозата си</p>

Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си

България Преди 2 часа

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Любопитно Преди 2 часа

<p>Делото &quot;Пейо Пеев&quot;: Съдът не пусна на свобода Габриела Славова</p>

Не се явиха вещите лица по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Защитата на обвиняемата Габриела Славова-Пеева поиска изменение на мярката за неотклонение, която съдът не уважи

Прокуратурата повдигна обвинение на чужденец, ударил полицай в София

Прокуратурата повдигна обвинение на чужденец, ударил полицай в София

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда

Еманюел Макрон

Франция вдига бойната готовност: Макрон представя нова военна програма

Свят Преди 2 часа

Макрон ясно заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия

Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”

Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Феномените са все по-близо до финалите в надпреварата за 100 000 лв.

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Ски, греяно вино и изненади: трите най-достъпни и романтични дестинации за зимен уикенд

Edna.bg

Тайната на тънката талия през студените месеци: Експерти посочиха точния час за вечеря!

Edna.bg

Слави The Clashers ще бъде специален гост на Ботев - Черно море

Gong.bg

София влиза в историята на Джиро д’Италия

Gong.bg

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Nova.bg

Реакциите на политиците след изтеглянето на Бюджет 2026

Nova.bg