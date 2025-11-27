Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

П адналото количество дъжд в Благоевградския регион през последното денонощие е между 20–25 л/кв. м, като валежите са били равномерни. Значително по-големи количества – над 35 л/кв. м за последните три часа са отчетени в Сандански.

Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си

В селата Левуново, Ново Делчево и Лиляново има изолирани места с наводнени мазета на къщи и залети улици. На терен работят екипи, които реагират на всички сигнали.

В района на Кресненското дефиле и прохода Предел са паднали камъни, които се отстраняват от служители на ОПУ–Благоевград. Водачите на МПС са призовани да се движат с повишено внимание поради опасност от допълнителни свличания.

Затруднено е движението по пътя между Склаве и Спатово, заради вода на пътното платно. Навсякъде са изпратени екипи за отстраняване на проблемите.

Голямо количество вода има и на АМ "Струма“ при с. Ново Делчево, както и на главен път Е-79 в района на кв. "Спартак“ в Сандански. Екипи на Пътна полиция са на място и сигнализират на шофьорите да преминават с повишено внимание.

По данни на институциите няма пострадали хора. Нивата на реките са малко над средното и към момента няма опасност от преливане. В отделни участъци на малки притоци има скъсани диги, а на място е насочена техника за отстраняване на проблема.

Създаденият от областния управител Оперативен щаб работи в режим на извънредна ситуация и координира действията между институциите и общините.