След „грозна" и „прасенце" – Белият дом защити Тръмп, изтъкна „откровеност"

„Мисля, че това е една от многото причини американският народ да преизбере този президент – заради откровеността му“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит

27 ноември 2025, 12:09
След „грозна" и „прасенце" – Белият дом защити Тръмп, изтъкна „откровеност"
Б елият дом засилва подкрепата си за Доналд Тръмп, след като той нападна външния вид на жена журналист, защото тя е съавтор на статия за „признаците на умора“ на 79-годишния президент, пише списание PEOPLE.

В сряда, 26 ноември, 79-годишният президент използва своята социална платформа Truth Social, за да реагира остро на материал, по който работила кореспондентката на New York Times от Белия дом Кати Роджърс, за ролята на възрастта му по време на втория му мандат.

Статията предполага, че Тръмп забавя темпото и пътува по-малко в страната, като това се обяснява с „реалностите на стареенето на президента“. В горчив отговор Тръмп посочи Роджърс по име, заявявайки: „Авторката на статията, Кати Роджърс, която е назначена да пише само лоши неща за мен, е

журналистка от трето качество и е грозна, както отвътре, така и отвън“.

Прессекретарят на Белия дом, Абигейл Джаксън, коментира острото му изказване пред PEOPLE, казвайки: „Президентът Тръмп никога не е бил политически коректен, никога не се сдържа и до голяма степен американският народ го преизбра заради неговата прозрачност и откровеност“.

„Това няма нищо общо с пола“, настоя Джаксън, добавяйки: „Това е изцяло заради факта, че доверието на президента и на обществото към медиите е на исторически ниски нива“.

Статията на Роджърс, написана в съавторство с журналиста на NYT Дилън Фрийдман, се отнася до моменти, в които президентът изглежда е демонстрирал своята възраст след завръщането си в Овалния кабинет. По-конкретно журналистката отбелязва един момент, в който Тръмп изглежда заспива по време на официална среща. Президентът отрича това, настоявайки, че „не е спящ“. Роджърс също така спомена случаи, когато е бил забелязан с видима синина на ръката, което породи въпроси за здравето му.

Прессекретар на The New York Times отговори на избухването на президента в изявление за PEOPLE, като каза: „Отчетността на Times е точна и базирана на първични факти. Назоваване и лични обиди не променят това, нито нашите журналисти ще се колебаят да отразяват тази администрация пред лицето на подобни тактики на заплаха“.

„Експертни и задълбочени репортери като Кати Роджърс показват как независимата и свободна преса помага на американския народ да разбере по-добре своето правителство и неговите лидери“, завършва изявлението.

Това не е първият път, когато Белият дом защитава Тръмп след обидни забележки към жени журналисти този месец. По-малко от две седмици по-рано той извика „Тихо. Тихо, прасенце“ към кореспондентката на Bloomberg Катрин Луси на борда на Air Force One. Избухването му на 14 ноември стана след като тя го попита за файловете на Епстийн.

Прессекретарят на Белия дом предложи пред PEOPLE, че Луси „се е държала неподходящо и непрофесионално към колегите си в самолета“, добавяйки: „Ако ще раздаваш, трябва да можеш и да поемеш“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит също защити коментара „прасенце“ по време на брифинг на 20 ноември.

„Президентът е много откровен и честен с всеки в тази зала“, каза тя на репортерите. „Вие самите го видяхте. Вие самите го изпитахте. И мисля, че това е една от многото причини американският народ да преизбере този президент – заради откровеността му“.

„Той посочва фалшивите новини, когато ги види“, продължи Левит. „Той се ядосва на журналистите, когато лъжете за него, когато разпространявате фалшиви новини за него и администрацията му. И затова мисля, че президентът, като е откровен и честен в очите ви, вместо да се крие зад гърбовете ви, е всъщност много по-уважителен от това, което видяхте при предишната администрация, където имаше президент, който лъжеше в лицата ви и после не ви говореше с месеци“, добави тя, казвайки: „Мисля, че всички в тази зала трябва да оценят откровеността и прозрачността, които получавате от президент Тръмп почти всеки ден“.

Източник: PEOPLE    
