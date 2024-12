Ще се събудят ли вулканите на Антарктида заради топенето на лед?

Н а фона на величествените ледени покривки, Антарктида крие огнени вулканични процеси. Макар повечето от тези вулкани да са в покой, бездействащи или скрити под леда, има спекулации, че топенето на ледниците може да ги събуди. Последният голям период на топене на Земята се е състоял преди 12 000 до 7 000 години, след края на последната ледникова епоха.

По време на този период вулканичната активност на сушата се е увеличила между два и шест пъти в сравнение с обичайните нива. Учените твърдят, че топенето на ледниците е намалило натиска върху земната мантия, което е позволило на повече магма да се издигне и да се появи на повърхността.

Mt. Erebus, the second-tallest Antarctic Volcano, standing at around 3800m (~12,450ft).



It is among the 40 ultra mountains known on the continent, which is any peak exceeding 1500m in elevation. pic.twitter.com/5tsULGbBvk