Антарктида става зелена: Растителната покривка се е увеличила десетократно през последните 40 г.

А ко ви помолят да си представите Антарктида, вероятно ще се сетите за огромен снежно бял пейзаж.

Но едно ново проучване може да ви накара да преосмислите този образ в главата си.

Експерти от университетите в Ексетър и Хертфордшир предупреждават, че Антарктида се раззеленява, за което са виновни климатичните промени.

Анализът им показва, че растителната покривка се е увеличила повече от десет пъти през последните четири десетилетия.

Antarctica is turning GREEN: Vegetation cover has increased more than tenfold over the last 40 years - with climate change to blame https://t.co/nsVPbjerOW pic.twitter.com/bAsYNx5qHL

"Нашите открития пораждат сериозна загриженост за екологичното бъдеще на Антарктическия полуостров и на континента като цяло", казва д-р Томас Роланд, ръководител на изследването.

Предишни проучвания показаха, че подобно на много други полярни региони, Антарктическият полуостров се затопля по-бързо от средното за света.

В новото си изследване изследователите си поставят за цел да разберат колко голяма част от района е „позеленяла“ в отговор на това затопляне.

Екипът анализира сателитни снимки, направени на полуострова през последните 40 години.

През 1986 г. снимките показват, че само един квадратен километър от полуострова е бил покрит с растителност.

До 2021 г. обаче тази площ се е увеличила до почти 12 квадратни километра.

В разговор с MailOnline д-р Роланд обяснява, че въпреки че обикновените снимки преди и след това биха били „въздействащи“, те не са възможни.

„За съжаление разполагаме само със снимки с „много висока резолюция“ от 2013 и 2016 г.“, каза той.

„Въпреки че увеличението на растителността, което наблюдаваме през този кратък период, е в съответствие с общата тенденция на озеленяване (1986-2021 г.), визуалната разлика не е толкова забележителна! От друга страна, подозирам, че едно изображение от спътника с по-груба резолюция, който използваме за основното проучване (където имаме стотици изображения за целия 35-годишен период), не би се възприело като достатъчно добро „качество“, за да бъде въздействащо", казва още д-р Роланд.

Got #moss?



The Antarctic Peninsula now does, and it's spreading quickly. Moss is a primary soil builder and colonizer of bare rock and rubble, with rippling ecosystem impacts.

https://t.co/SGoY4ROs2N pic.twitter.com/MTUgPdUGK2