4-годишно дете получи инсулт след „кошмарен“ поход с баща си

Бащата е обвинен в изтезание на трите си деца, две са в критично състояние

27 ноември 2025, 11:04
4-годишно дете получи инсулт след „кошмарен“ поход с баща си
Б аща от Юта е обвинен в измъчване на децата си, след като заведе трите си малки деца на опасен поход, който остави две от тях в критично състояние. Мика Смит беше арестуван и обвинен в тежки престъпления срещу деца и изтезания, заради това, че е завел децата си на 2 г., 4 г. и 8 г. на тежък поход в каньона Биг Котънуд на 11 октомври.

„Невинният поход с трите му деца бързо се превръща в кошмар, когато обвиняемият избира да покори връх вместо да се погрижи за безопасността на децата“, пише в обвинителния акт, предаде New York Post

31-годишният баща е казал на децата си, че ще правят поход по пътеката Броудс Форк, а дъщеря му чула, че това е или 9-часов поход, или поход от 9 мили (14.5 км), но не може да си спомни кое точно, според обвинителния акт. "Не е лесен поход за дете," коментира прокурорът на окръг Солт Лейк Сим Гил. 

Пътеката е "уморителна", с промяна във височината от 640 метра и е оценена като трудна. Семейство и приятели съобщили за изчезването на бащата и децата му след като не се завърнали. Спасителите намерили семейството на около 180 метра от върха, където потърсили подслон, след като най-малкото момче паднало, ударило си главата и било замаяно.

Спасителите намерили 4-годишното момче лежащо върху 2-годишния си брат, в безсъзнание и без да изглежда, че диша. Бащата разкри, че е направил CPR на най-малките си две деца, докато те били в безсъзнание и не дишали. И двете по-малки деца не носели подходящи дрехи, според обвинителния акт. През нощта, Смит научил дъщеря си как да извършва CPR, преди да слезе от планината сам, съобщи Fox 13.

Когато обвиняемият и децата му били на около 3 км от върха, 8-годишната му дъщеря го призовала да се върнат обратно, но баща й отказал.

„Това е нещо, което се случва веднъж в живота“, е казал той, според момичето. 

По време на разследването, служителите открили, че Смит е писал на съпругата си, която попитала дали децата им са в безопасност. „Да, [4-годишният] е уморен,“ казал Смит около 17:18. „Почти сме на самия връх, но всеки започва да се предава и започва да вали. Уморен съм от носенето на [2-годишния]. Трудно е с три деца и без втори родител.“

Смит също записал видео от планината, докато буреносни облаци се приближават. „Ще замръзнем ли до смърт, тате?“ попитала малката във видеото.

Смит и трите му деца били хоспитализирани след спасяването. Бащата е без наранявания, дъщеря му е стабилна, но двете момчета са в критично състояния. 4-годишният син на Смит е получил инсулт и трябва да претърпи операция за премахване на част от черепа.

Смит е задържан в затвора в окръг Солт Лейк на 25 ноември. Той е с гаранция, според онлайн записите в затвора, прегледани от The Post. Смит е имал предишни срещи с полицията, включително месец преди инцидента, когато бил намерен с два пистолета и брадва..

Той казал на служителите, че преминава през много труден период и искал да се „изкачи до върха на планината.“ 

Смит твърдял, че няма да нарани себе си, въпреки оръжията в колата му.

На 10 ноември Смит бил обвинен в нахлуване в Primary Children’s Hospital, опитвайки се да пречи на лечението на 4-годишния си син и в намеса на оборудването, според Fox 13. Той по-късно бил арестуван за домашно насилие. „Поведение на обвиняемия е явно в упадък и той е не само опасен за себе си, но е опасен и за тези жертви,“ пишеше в обвинителния акт.

Източник: New York Post    
изтезания на деца Юта опасен поход Мика Смит хоспитализирани деца измръзване спасителна акция Биг Котънууд Каньон престъпления срещу деца баща-насилник
